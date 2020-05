Nghệ An: Bắt xe tải vận chuyển trái phép gỗ xẻ Vang

Ngày 4/5 vừa qua, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa bắt giữ một chiếc xe tải chở 3,8 m3 gỗ xẻ Vàng không có giấy tờ hợp lệ.

Theo đó, khoảng 2h20 ngày 4/5, tại km 660 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), tổ công tác Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện chiếc xe tải biểm kiểm soát: 37C-136.81 do tài xế Trần Đức Sáu (sinh năm 1972, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng chiếc xe tải chở hơn 3,8 m3 gỗ xẻ Vàng. Khi được yêu cầu, tài xế Sáu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ.

Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ một chiếc xe tải chở 3,8 m3 gỗ xẻ Vàng không có giấy tờ hợp lệ.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) đã bàn giao toàn bộ số gỗ này cho đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 2 xử lý theo thẩm quyền.

Đức Thanh