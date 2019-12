Nghệ An: Bệnh nhân tỉnh dậy lúc 3h sáng để châm lửa đốt bệnh viện, hiếp dâm điều dưỡng

Không hiểu vì lý do gì, bệnh nhân tỉnh dậy lúc hơn 3h sáng rồi phóng hỏa đốt bệnh viện, sau đó khống chế, xé rách quần áo nữ điều dưỡng đang mang thai với ý định hiếp dâm.

Mới đây, tại Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An ) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến đám cháy trong bệnh viện là do một nam bệnh nhân đang điều trị tại đây đã châm lửa đốt. Không chỉ phóng hỏa, bệnh nhân này còn khống chế và có ý định hiếp dâm nữ điều dưỡng

Lực lượng chức năng khống chế đối tưọng đốt bệnh viện. Ảnh: PLO

Cụ thể, theo nguồn tin của báo Tổ Quốc, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 3h sáng nay 26/12, các bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập đang ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng la hét. Mọi người kiểm tra tình hình thì phát hiện anh Nguyễn Văn Hội (31 tuổi) - bệnh nhân khoa Ngoại đang châm lửa đốt từ nhà vệ sinh ra tới các chăn, nệm trong phòng điều trị ở tầng 2.

Lúc này, một nữ điều dưỡng vào can ngăn liền bị Hội khống chế, xé quần áo, túm tóc đánh đập đến ngất xỉu. Không những vậy, đối tượng này còn hung hãn đập vỡ các cửa kính của phòng cấp cứu và đe dọa, tấn công một số bệnh nhân khác.

Rất may, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện vô hiệu hóa nam bệnh nhân, giải cứu được nạn nhân và hướng dẫn mọi người thoát khỏi khu vực cháy. Không lâu sau, ngọn lửa cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Phòng điều trị bị đốt có diện tích khoảng 30 m2. Ảnh: Tổ Quốc

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Nguyễn Việt Dương - Giám đốc Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập cho biết, nữ điều dưỡng bị nam bệnh nhân Hội khống chế, hành hung đang mang thai 3 tháng. Lúc đó, đối tượng đã xé rách quần áo nữ điều dưỡng với ý định hiếp dâm . Sau sự việc, điều dưỡng này đã bị thương ở đầu và đang được theo dõi Sức Khỏe tại bệnh viện.

"Đây là lần đầu tiên một vụ việc hi hữu như vậy xảy ra tại bệnh viện. Việc tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân Hội đều đúng quy trình chuyên môn. Chúng tôi chưa hiểu vì sao bệnh nhân lại có hành động như vậy", Giám đốc Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập thông tin.

Ảnh: PLO

Được biết, trước đó Nguyễn Văn Hội nhập viện trong tình trạng bị chấn thương ở chân. Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang tạm giữ đối tượng này để lấy lời khai, điều tra động cơ phóng hỏa, hành hung điều dưỡng.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Kiều Đỗ (t/h)