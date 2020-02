Nghệ An: Cách ly gia đình 6 người vì có người thân trở về từ vùng dịch Vĩnh Phúc

Báo Người Lao Động thông tin, sáng 18/2 ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An, cho biết chính quyền xã và ngành y tế đã tiến hành cách ly 6 người trong một gia đình tại xóm Xuân Lộc, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc, Nghệ An). Được biết, gia đình này có người thân đi từ vùng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) ở Vĩnh Phúc về.