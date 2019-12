Nghệ An: Cảnh sát giao thông tóm đối tượng vận chuyển ma túy đang trên đường tiêu thụ

Vào khoảng 15h50 ngày 22/12, t ổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Quỳ Châu gồm 4 cán bộ: Trịnh Xuân Phú, Nguyễn Việt Anh , Nguyễn Kim Cương và tổ trưởng Phan Đình Tú làm nhiệm vụ tại bản Liên Bận, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Tổ tuần tra phát hiện một đối tượng đi xe máy BKS 37P1-429.17 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra và phát hiệngiá để hàng phía trước có 2 khối chất rắn màu trắng hình chữ nhật có nhiều nghi vấn. Ngay lập tức Tổ công tác khống chế đối tượng. Qua đấu tranh nhanh tại hiện trường, đối tượng khai nhận là Đào Văn Thái (SN 1989, trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Khối chất rắn nói trên là 2 bánh heroin , được Thái vận chuyển thuê từ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về Quỳnh Lưu với tiền công 10 triệu đồng.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Công an huyện Quỳ Châu đã chuyển vụ việc, đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra