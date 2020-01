Nghệ An: Con trai ngáo đá cầm dao đuổi giết cả nhà bị bố dùng gậy đánh tử vong

Mới đây, Công an huyện Quỳ Châu ( Nghệ An ) cho biết đang phối hợp với công an xã Châu Bình điều tra làm rõ vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn. Nghi can là ông Lang Văn Cường (SN 1962, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đã dùng gậy đánh con trai là Lang Duy Khánh (SN 1987) tử vong tại nhà.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều tối 13/1. Thời điểm trên, gia đình ông Lang Văn Cường gồm vợ chồng và cháu nội (con trai Khánh) đang ăn cơm thì Khánh trở về nhà trong tình trạng ngáo đá

Đối tượng đá văng mâm cơm, sau đó dùng dao đuổi giết bố mẹ. Không những vậy, Khánh còn dùng kim tiêm đâm vào con ruột của mình. Quá bực tức trước hành động của Khánh, ông Cường dùng gậy đánh vào người con trai khiến đối tượng tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Châu Bình và Công an huyện Quỳ Châu đã có mặt bảo vệ hiện trường, tạm giữ ông Cường.

Liên quan đến sự việc, ông Lương Văn Đại - Chủ tịch UBND xã Châu Bình cho biết nạn nhân Lang Duy Khánh là đối tượng nghiện ma túy lâu năm trên địa bàn. Vợ Khánh đã bỏ nhà về quê mẹ sinh sống.

Ngày 14/1, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Kiều Đỗ (t/h)