Nghệ An: Vận chuyển thuê ma túy bị CSGT tóm gọn

Theo thông tin từ Đội CSGT số 1 (Công an Nghệ An), vào đầu giờ chiều ngày 11/03, đơn vị nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân là có đối tượng nữ giới nghi vận chuyển ma túy trên QL48D đoạn qua huyện Quỳ Châu ( Nghệ An ). Sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã xin ý kiến lãnh đạo và cử tổ công tác gồm 4 cán bộ do đồng chí Vương Quốc Đạt – Phó đội trưởng làm tổ trưởng, tổ chức mật phục tại bản Ban, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu.