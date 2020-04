Nghệ An: Trên đường tuần tra, tổ CSGT tranh thủ quét dọn đá rơi vãi trên đường

Ngày 17/4/2020, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội CSGT số 4 gồm 4 cán bộ do Thiếu tá Phạm Ngọc Thắng (P. Đội trưởng) làm tổ trưởng làm nhiệm vụ trên km 279, QL 15 đoạn qua xã Giang Sơn huyện Đô Lương ( Nghệ An). Phát hiện khúc cua có nhiều đá dăm rơi vãi trên đường có thể nguy hiểm đến tính mạng của người và phương tiện tham gia giao thông , các cán bộ này đã phải dọn dẹp.

Trước đó, một số người dân chạy xe máy qua đoạn này rất ái ngại vì đá rơi vương vãi nhưng họ cũng mặc kệ.

Tổ công tác quét dọn...

Thấy vậy Thiếu tá Phạm Ngọc Thắng cùng các cán bộ khác trong tổ công tác là Lê Bá Quyền và Phạm Ngọc Tài và Nguyễn Viết Huy xuống dọn dẹp, quét sạch sẽ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Việc làm này của các anh được nhiều người dân qua lại rất đồng tình và khen ngợi.

Sạch sẽ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến.

Được biết đội CSGT số 4 do Thiếu tá Nguyễn Anh Cường làm đội trưởng. Đơn vị chủ yếu phục vụ dẫn đoàn và được giao phụ trách TTKSGT trên tuyến QL 15.

Trước đó, đội đã di chuyển từ TP Vinh lên cửa khẩu Nậm Cắn thuộc huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để dẫn đoàn người từ nước ngoài về các điểm cách ly ở Đô Lương và Nghi Lộc, đảm bảo an toàn và phòng tránh sự lây lan của dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An