Nghệ An: Đau lòng bé trai 18 tháng tử vong vì uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi

Dù đã được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu sau đó, bé trai 18 tháng tuổi đến từ Nghệ An vẫn không qua khỏi. Vụ việc đã khiến bố mẹ cháu bé vô cùng đau lòng và hối hận.

Tin tức mới nhất ngày 19/5, Zing dẫn lại thông tin từ ông Hoàng Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) ngày 18/5 cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một bé trai 18 tháng tuổi tử vong sau khi uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi.



Được biết, danh tính nạn nhân chính là cháu N.B.M.K. (18 tháng tuổi, trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa ngày 17/5, mẹ cháu K. xuống bếp để chuẩn bị nấu cơm nên để con trai chơi 1 mình trong phòng. Lúc này, cháu bé đã uống dung dịch trong đèn đuổi muỗi khi không ai để ý.



Đến khi quay lại, mẹ cháu hoảng hốt khi thấy con trai đang bị co giật, có biểu hiện sặc nên vội vàng báo Đến khi quay lại, mẹ cháu hoảng hốt khi thấy con trai đang bị co giật, có biểu hiện sặc nên vội vàng báo gia đình đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên bé đã tử vong.



Người thân cho biết, M.K. là con thứ hai trong gia đình. Lọ dầu đuổi muỗi được bố mẹ cháu mua về trước đó để dùng. Do không cẩn thận, bé trai đã lấy xuống chơi và uống phải, dẫn đến cái kết đau lòng.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.



Trước đó không lâu, mới ngày 22/4 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa tiếp nhận 2 bé là T.N.A.(2 tuổi) và T.K.H.(4 tuổi), thường trú huyện Ba Chẽ bị ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt trừ sâu, thuốc diệt diệt cỏ.



Theo gia đình chia sẻ, 2 bé đã uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong một chai nước ngọt. Sau khi xác định được hóa chất gây ngộ độc, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu rửa Theo gia đình chia sẻ, 2 bé đã uống nhầm thuốc trừ sâu đựng trong một chai nước ngọt. Sau khi xác định được hóa chất gây ngộ độc, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu rửa dạ dày , bơm than hoạt tính và theo dõi biến chứng của thuốc diệt cỏ ở nội tạng cho các bệnh nhi.



Liên tiếp cấp cứu trẻ uống nhầm thuốc trừ sâu. Nguồn: VTC 14.

Thùy Nguyễn (t/h)