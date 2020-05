T&T xây tòa cao ốc sai phạm 25 lên 28 tầng, UBND tỉnh Nghệ An vẫn cho hợp thức hóa

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận cho Công ty cổ phần tập đoàn T&T "hợp thức hóa" sai phạm trong việc xây dựng tòa cao ốc Khu hỗn hợp Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn phòng, nhà ở và căn hộ Cao cấp (Khu C) nằm tại trung tâm TP. Vinh từ 25 lên 28 tầng.

Tòa cao ốc có địa chỉ số 1 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh (Nghệ An). Theo Quyết định phê duyệt của tỉnh cũng như giấy phép xây dựng, Tập đoàn T&T được xây toà cao ốc 25 tầng + 1 tầng kỹ thuật, chiều cao 86,75m. Tuy nhiên trên thực tế, T&T đã tự ý xây thành 28 tầng, chiều cao 99,5m.

Sau nhiều văn bản chồng chéo, cuối cùng tỉnh Nghệ An lại hợp thức hóa cho những sai phạm của T&T.

Sai phạm này đã bị thanh tra xây dựng phát hiện và lập biên bản vì đã xây quá 3 tầng so với giấy phép. Ngày 30/6/2017, UBND TP. Vinh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư T&T. Quyết định xử phạt cũng thể hiện khi đó công trình đang xây dựng tầng 28, chưa đổ mái.

Trước đó, vào tháng 5/2017, doanh nghiệp này làm thủ tục xin điều chỉnh từ 25 tầng lên 28 tầng. Trong thời gian này, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan đang có văn bản để báo cáo tỉnh và lấy ý kiến và tỉnh chưa chấp thuận. Công trình lúc đó cũng mới chỉ xây đến tầng 17.

Tuy nhiên trong khi cơ quan ban ngành cũng như UBND tỉnh Nghệ An chưa có quyết định nào thì T&T đã tự ý xây quá số tầng cho phép. Thời điểm bị Sở Xây dựng phát hiện sai phạm là tháng 6/2017, chủ đầu tư đã xây đến tầng 26.

Mặc dù Sở Xây dựng đã yêu cầu ngừng thi công, UBND TP Vinh xử phạt và UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo tháo dỡ, nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện mà vẫn tiếp tục xây lên tầng 28.

Sau khi T&T xây xong tòa nhà 28 tầng, các sở ban ngành và UBND tỉnh Nghệ An đã có các văn bản qua lại và cuối cùng đã "hợp thức hóa" cho sai phạm này.

Ngày 2/11/2017, UBND Tỉnh Nghệ An có văn bản gửi Sở Xây dựng và T&T với nội dung: Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình, làm cơ sở xem xét cho phép công trình được tồn tại 28 tầng nổi (trong đó 3 tầng xây dựng sai phép chỉ phục vụ mục đích công cộng) như đề nghị của chủ đầu tư, Công ty CP Tập đoàn T&T có Văn bản đề nghị Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng kiểm tra, cho ý kiến bằng văn bản về chất lượng công trình, đảm bảo an toàn chịu lực của công trình đã xây dựng 28 tầng, việc cho phép tồn tại các tầng đã xây dựng sai phép và các vấn đề khác có liên quan.