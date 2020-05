Nghệ An: Người thế chỗ dịch vụ câu cá ở hồ Goong là ai?

Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, ông Lê Quang Hòa (ở phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) kêu cứu về việc Nhưđã đưa tin, ông Lê Quang Hòa (ở phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) kêu cứu về việc gia đình ông đang sống dở chết dở vì cho rằng chính quyền địa phương thực hiện chính sách thiếu rõ ràng, đưa người khác vào lấy mất đường mưu sinh.





Hồ Goong số 1 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp Vinh.

Qua xác minh của PV, ngày 22/1/2019, ông Hà Thanh Tĩnh (Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, Nghệ An) ký văn bản chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thể thao TP Vinh giải quyết kiến nghị của cử tri xử lý nạo vét bùn lắng hồ Goong. Theo văn bản này. việc hồ Goong lâu chưa được nạo vét gây ô nhiễm nguồn nước, chết cá, rác thải xung quanh không được thu dọn, ô nhiễm môi trường.

Vậy nhưng trước đó, tức ngày 17/1/2019, Trung tâm Văn hóa thể thao TP Vinh đã thanh lý hợp đồng cho thuê mặt bằng hồ Goong với ông Lê Quang Hòa. Trong biên bản này xác định, suốt thời gian kinh doanh mặt nước hồ Goong, ông Lê Quang Hòa thực hiện đúng nội dung hợp đồng và quy định Pháp luật . Biên bản cũng khẳng định việc nguồn nước bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt là yếu tố khách quan: do thời tiết nắng nóng kéo dài, rác thải của các hộ kinh doanh quanh bờ hồ,... Biên bản cũng thể hiện Trung tâm Văn hóa yêu cầu ông Hòa thu hoạch toàn bộ cá và bàn giao lại hồ cho Trung tâm trong thời hạn đến ngày 28/2/2019.





Khi chưa hết hạn bàn giao hồ, ngày 27/2/2019, Ông Chu Văn Mai (GĐ Trung tâm Văn hóa lúc bấy giờ) đã chủ trì cuộc họp lựa chọn người vào xử lý nạo vét và thuê lại hồ. Trước đó, từ 14/2 - 26/2, Trung tâm đã phát thông báo mời cá nhân, tổ chức tham gia tuyển chọn. Ông Hòa cho biết chỉ nhận được thông báo này trước khi lựa chọn là 2 ngày. Cuộc họp của Trung tâm VHTT TP Vinh đưa ra 3 đơn vị cá nhân để lựa chọn gồm: Công ty CPXD Tân Hồng Long, ông Lê Quang Hòa, ông Nguyễn Hồng Sơn. Người được lựa chọn là ông Nguyễn Hồng Sơn. Lý do là ông Sơn đưa ra được phương án cải tạo lòng hồ và mua sắm cơ sở vật chất: nhân lực bảo vệ, lắp đặt camera, các biển báo nguy hiểm, phao cứu sinh, ca nô cứu hộ,... Trong văn bản báo cáo của Trung tâm VHTT TP. Vinh nêu khá chi tiết, trong đó có việc: cải tạo hệ thống mương, xử lý nước bằng hóa chất, thả hơn 100m2 bè thủy sinh, lắp đặt 3 máy sục khí,...





Rất nhiều rác thải xung quanh hồ Goong gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Sức khỏe Cộng đồng, tại hồ Goong hiện nay, có một số ghế đá ngổn ngang nằm chắn lối đi, không rõ là của đơn vị nào. Theo phản ánh của một số người dân đi bộ qua đây, họ không thấy việc nạo vét, cải tạo. Không thấy bè thủy sinh, máy sục khí như báo cáo nói.

Qua liên hệ các cơ quan TP Vinh, chung tôi được xác nhận, người đang khai thác kinh doanh thay thế ông Lê Quang Hòa tại hồ Goong là ông Nguyễn Hồng Sơn, người nhà của ông Hà Thanh Tĩnh (Phó Chủ tịch UBND TP Vinh). Ông Sơn và ông Tĩnh có quan hệ anh em rể.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Tĩnh cho biết việc ông ký văn bản chỉ đạo xử lý nạo vét hồ Goong là theo trách nhiệm giải quyết đơn thư người dân phản ánh về ô nhiễm môi trường. Ông không phụ trách lĩnh vực văn xã. Trung tâm VHTT không thuộc quyền quản lý của ông Tĩnh. Vì vậy, ông Phó Chủ tịch khẳng định việc ông Sơn (em rể ông Tĩnh) được lựa chọn không liên quan đến ông. Ngoài việc ký 1 văn bản chỉ đạo nạo vét, xử lý môi trường ở hồ Goong, ông không có văn bản chỉ đạo nào khác.

"Trung tâm VHTT thấy ai đủ năng lực thì tạo điều kiện cho làm. Tôi nghĩa mọi việc hoàn toàn khách quan." - Ông Tĩnh nhấn mạnh.

Như đã đưa tin, khi hợp đồng còn hơn 1 năm mới hết hạn, ông Hòa bất ngờ nhận được biên bản thanh lý hợp đồng của Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Vinh.

Ông Hòa nghĩ rằng thanh lý hợp đồng xong, hồ Goong sẽ tiếp tục được cho thuê để kinh doanh như cũ nên yên tâm ký biên bản thanh lý. Ông không ngờ rằng sau khi thanh lý xong, ông thấy một cá nhân khác (ông Nguyễn Hồng Sơn) vào hồ Goong kinh doanh khai thác và đẩy ông Hòa ra ngoài. Hỏi ra mới biết Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Vinh đã cho ông Sơn thuê kinh doanh.

Ông Hòa cho rằng, việc làm này của chính quyền TP Vinh cũng như Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Vinh là thiếu thỏa đáng đẩy gia đình ông vào khó khăn. Nhiều năm nay, ông Hòa là người thuê mặt hồ để kinh doanh câu cá. Ông đã đầu tư con giống, nhân công thả cá, một số thiết bị vật chất để hoạt động kinh doanh. Ông là người chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh quanh hồ, tham gia đảm bảo an ninh trật tự khu vực (hồ Goong trước đây tụ tập khá nhiều người nghiện ma túy, tụ tập gây mất an ninh). Không hiểu sao lại bị "đánh úp" như vậy?

Cũng theo ông Hòa, kể từ ngày ông Hòa bàn giao mặt hồ Goong đến nay, ông chưa hề thấy hoạt động xử lí nạo vét hồ Goong. Người mới đến cũng chỉ làm dịch vụ câu cá giống như ông đang làm từ trước đó.

"Hợp đồng của tôi đang còn thời hạn nhưng thành phố và trung tâm lại lấy cớ nạo vét (nhưng không làm) đẩy tôi ra rồi cho người nhà của lãnh đạo thành phố vào thế chỗ. Đây là việc làm khuất tất." - Ông Hòa ngậm ngùi.

Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…

Kảnh Kiên - Trần Vũ