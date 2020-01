Nghệ An: Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trước sân nhà, mẹ treo cổ ở cây rơm

Ngày 7/1, theo thông tin từ lãnh đạo xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An , sáng nay trên địa bàn vừa xảy ra một sự việc đau lòng khiến 2 mẹ con tử vong.

Nguồn tin trên báo Pháp luật Plus cho biết, vào khoảng 5h sáng nay, người thân thức dậy quét dọn thì bất ngờ phát hiện bà Phan Thị H. (47 tuổi, trú tại xóm 3, xã Hưng Đạo) tử vong trong tư thế treo cổ ở cây rơm.

Cách đó khoảng 700 m, cháu Nguyễn K.H. (8 tuổi) - con gái chị H. cũng gục chết giữa sân, trên cổ có nhiều vết đỏ, ông Phan Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Nghệ An

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân

Đáng chú ý, theo lời người dân, trước một ngày xảy ra sự việc, hai vợ chồng chị H. có xảy ra mâu thuẫn.

Hiện, Công an xã Hưng Đạo, Công an huyện Hưng Nguyên đang điều tra phối hợp làm rõ vụ việc đau lòng trên.





Trước đó, hồi 8/2019, trên địa bàn TP.HCM cũng đã xảy ra sự việc tương tự. Nạn nhân là anh Bằng (31 tuổi) và con trai (5 tuổi) tử vong trong phòng trọ ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Tại hiện trường sự việc, người dân phát hiện cháu bé nằm tử vong, cạnh đó là anh Bằng chết trong tư thế treo cổ. Cơ quan công an nhận định có khả năng người cha giết con rồi treo cổ tự tử.

Nghi án cha giết con rồi treo cổ tự tử

