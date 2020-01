Nghệ An: Bàng hoàng phát hiện thi thể nam bệnh nhân rơi từ tầng 7 bệnh viện, nghi tự tử

Khoảng 5h30 sáng 11/1, bảo vệ của bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát hiện một thi thể tại mái nhà tầng 3.

Theo thông từ các báo cho biết, sự việc xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An . Vào khoảng 5h30 sáng nay, ngày 11/1, bảo vệ của Bệnh viện phát hiện thi thể một người đàn ông tại mái nhà tầng 3 của bệnh viện, nên đã nhanh chóng trình báo đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Như T. (59 tuổi, trú ở huyện Yên Thành). Theo đó, ông T, từng có tiền sử bị bệnh thần kinh, ít ngày trước, ông nhập viện để điều trị tại khoa Hô hấp, ở tầng 7 của tòa nhà.

Bệnh nhân rơi từ tầng 7 xuống, tử vong





Trích xuất từ camera cho thất, khoảng 4h sáng nay ông T. vẫn đi lại dọc hành lang bệnh viện. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ tự tử . Trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình đưa về quê an táng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh điều tra, làm rõ.

Minh Tú