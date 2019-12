Nghệ An: Trường Tiểu học Châu Sơn và Trường mầm non Bắc Sơn đón chuẩn Quốc gia mức độ 1

Sáng 20/12, Trường tiểu học Châu Sơn và Trường Mầm non Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Về tham dự lễ đón nhận có các đồng chí Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, đồng chí Võ Sỹ Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn, các trường học đóng trên địa bàn.

Trường Tiểu học Châu Sơn, trường Mầm non Bắc Sơn trước đây là trường Nam Sơn, Bắc Sơn, sau nhiều lần sáp nhập do sỹ số học sinh giảm và đổi tên thành trường Tiểu học Châu Sơn và Trường Mầm non Bắc Sơn cho đến bây giờ.

Ông Đinh Viết Hà - chủ tịch UBND xã Bắc Sơn phát biểu tại buổi lễ

Hiện tại trường có 10 lớp với tổng số 302 học sinh, học tại 2 điểm trường. Mặc dù nằm trên địa bàn vùng sâu của huyện Qùy Hợp, hầu hết học sinh của trường là đồng bào dân tộc Thái, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của nhà trường, nhà trường được xây dựng ngày càng khang trang sạch đẹp với đội ngũ giáo viên chất lượng. Hàng năm, cán bộ, giáo viên nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất tại 2 điểm trường xã Nam Sơn và Bắc Sơn từng bước được đầu tư đảm bảo đạt chuẩn. Chất lượng về học lực và hạnh kiểm của học sinh ngày càng tiến bộ. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99% trở lên.

Đồng chí Võ Sỹ Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hồ Bình Minh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện trao bằng công nhận Trường chuẩn và phần thưởng cho Trường Tiểu học Châu Sơn và Trường MN Bắc Sơn.

Công tác phổ cập và huy động Trẻ em 5 tuổi đạt 100% kế hoạch. Nhà trường đạt phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Hàng năm chất lượng giáo dục mầm non được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

Với những kết quả đạt được, Trường Tiểu học Châu Sơn và trường Mầm non Bắc Sơn đã được UBND tỉnh công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là sự động viên, khích lệ để tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn và Trường Mầm non Bắc Sơn nỗ lực hơn nữa đưa các phong trào của nhà trường ngày càng đi lên.

Hàng trăm các em học sinh và phụ huynh tham dự buổi lễ.



Cũng trong buổi lễ, doanh nhân Lê Hoàng Thiên - Giám Đốc công ty TNHH Duyên Hoàng đã tặng gần 1500 suất quà cho tất cả các học sinh của hai điểm trường gồm 456 chiếu áo ấm và gần 1000 đôi tất với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Doanh nhân Lê Hoàng Thiên và những người bạn trao quà cho đại diện các cháu học sinh tại buổi lễ.



Sau buổi lễ doanh nhân Lê Hoàng Thiên chia sẻ: “anh và gia đình muốn các cháu có một mùa xuân ấm áp, mình làm bằng cái tâm mong cho các cháu có điều kiện hơn để đến trường học chữ. Người đồng bào khó khăn, muốn thay đổi cuộc sống là phải học”.

Hàng năm, công ty TNHH Duyên Hoàng luôn dành một phần nhỏ để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Qùy Hợp và các vùng phụ cận.

Đức Thanh

xem thêm: Phòng ngừa các sự cố uy hiếp đến hoạt động vận chuyển hàng không