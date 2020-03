Nghệ An: Truy tìm 11 người đi cùng chuyến bay với hành khách nhiễm COVID-19

Thông tin trên báo Nghệ An, sáng ngày hôm nay 14/3, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đang làm văn bản hỏa tốc, gửi các địa phương để rà soát, truy tìm những người đi trên chuyến bay cùng với bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu QR968 từ Doha (Qatar), về tới sân bay Nội Bài sáng 13/3. Sáng nay, người phụ nữ trú tại Hà Nội đi trên chuyến bay đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

11 người ở Nghệ An đang được tìm để đưa vào xét nghiệm, cách ly

Được biết, trên chuyến bay này có 11 người quê ở Nghệ An. Ngay sau khi xuống sân bay, những người này đã lên xe về quê.

"Chúng tôi đã nhận được thông báo của Bộ Y tế và hiện tại đang tìm những người này để đưa đi cách ly tập trung khẩn cấp. Tránh tiếp xúc với cộng đồng", ông Chỉnh nói.

Theo đó, danh sách 11 hành khách người Nghệ An được xác định là: Nguyễn C., ở Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An Hoàng Thị T. quê Nghệ An; Lê Thị Y. trú đường Trần Hưng Đạo, TP. Vinh; Nguyễn Tiến Q. trú Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An; Nguyễn Văn A. trú Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An; Nguyễn Việt H. trú Trung Đô, TP. Vinh; Phan Trọng C. trú Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An; Trần Nguyệt A. trú Nam Đàn, Nghệ An; Trần Thị T. trú Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An; Trần Thị Th. trú Nghệ An; Trần Võ Nguyên M. trú Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An.



Tin tổng hợp virus corona Việt Nam ngày 14/3

Minh Tú (t/h)