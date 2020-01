Cuộc đời sóng gió của nghệ sĩ Chánh Tín: Nhiều lần phá sản, vật lộn với bệnh tiểu đường và tim mạch

Cố nghệ sĩ Chánh Tín từng 2 lần phá sản.

Đặc biệt, năm 2014, dư luận xót xa khi hay tin cố nghệ sĩ Chánh Tín mang trọng bệnh và sắp phải ra… đứng đường vì phá sản ở tuổi 62. Cố nghệ sĩ Chánh Tín lúc đó chia sẻ, năm 2005 ông cùng gia đình đã tiêu tốn 1,5 triệu USD để làm bộ phim "Dòng máu anh hùng". Riêng bản thân ông đã đứng ra bảo lãnh đi vay mượn ngân hàng số tiền là 8,3 tỉ đồng.



Đến khi phim chiếu rạp chỉ thu được 7 tỷ đồng, chia rạp còn lại 3,5 tỉ. Khi mang đi công chiếu nước ngoài thì lại có bản sao chụp khiến bộ phim thất thu trầm trọng. Từ đó, cố nghệ sĩ Chánh Tín lâm vào con đường nợ ngân hàng chồng chất. Đến năm 2009, số nợ của ông đã lên tới 10,5 tỉ đồng.



Ông quyết định bán lại ngôi nhà của mình (số PP1Bis đường Ba Vì, phường 15, quận 10, TPHCM) cho Ngân hàng Phương Nam với giá 10,5 tỉ đồng. Thế nhưng ngôi nhà này trước đó đã được vợ chồng ông thế chấp để bảo lãnh vay cho Cty CP điện ảnh và truyền thông Chánh Tín (do ông Nguyễn Chánh Minh Thức làm Tổng giám đốc), vay 8,3 tỉ đồng của Ngân hàng Phương Nam trong khoảng thời gian từ ngày 9/7/2008 đến ngày 9/7/2011.



Ông từng vật lộn chiến đấu với căn bệnh tiểu đường và tim mạch.

Không chỉ bản thân ông mắc bệnh, vợ cố nghệ sĩ - ca sĩ Bích Trâm cũng bị bệnh mắt nặng từ khá lâu. Ca sĩ Phi Thanh Vân cho biết: "Chị Trâm bị cả hai bên mắt nhưng mới có tiền chữa một bên. Vì vậy tôi gửi tặng anh chị một số tiền nhỏ để hỗ trợ chị Trâm phẫu thuật con mắt còn lại đã mờ nhiều, cần được chữa gấp".



Vợ cố nghệ sĩ chia sẻ, trước khi qua đời, ông cũng mắc một số bệnh của người lớn tuổi như huyết áp.



Mưa hồng - Nguyễn Chánh Tín.