Nghệ sĩ Chánh Tín đột ngột qua đời tại nhà riêng ở tuổi 68

Ca sĩ Bích Trâm - vợ của Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín cho biết, ông đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh vào 7 giờ sáng nay ngày 4/1 sau giấc ngủ đêm qua. Bà cũng buồn bã cho biết, trước đó, Nghệ sĩ Chánh Tín bị mắc cảm cúm, sốt và Sức Khỏe yếu dần. Ông cũng mắc một số bệnh của người lớn tuổi như huyết áp.

Bà Bích Trâm xúc động chia sẻ trên Zing.vn: "Sáng sớm hôm nay, anh Tín trút hơi thở cuối cùng. Anh ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Tôi vô cùng đau đớn, không nói nên lời”.

NSƯT Chánh Tín đột ngột qua đời tại nhà riêng ở tuổi 68.

Được biết, lễ tẩn liệm Nghệ sĩ Chánh Tín sẽ diễn ra tại nhà riêng và chờ con trai của diễn viên Nguyễn Chánh Tín từ Mỹ trở về, sau đó dự kiến di quan sang nhà Tang lễ TP.HCM

Tin tức tài tử Nguyễn Chánh Tín bất ngờ qua đời ở tuổi 68 khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả hâm mộ vô cùng thương tiếc, bàng hoàng. Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín sinh ngày 29-11-1952 tại Bạc Liêu trong một gia đình có truyền thống võ học.

Cuộc đời của ông đã trải qua khá nhiều thăng trầm. Ông từng theo học trường luật, từng là ca sĩ được nhiều người biết tới với giọng hát ngọt ngào. Đặc biệt, ông còn là một diễn viên điện ảnh và đạo diễn nổi tiếng một thời của Việt Nam, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ Chánh Tín đặc biệt nổi tiếng sau khi vào vai Nguyễn Thành Luân trong phim "Ván bài lật ngửa".

Ngoài ra, ông còn làm người dẫn chương trình (MC) cho một số chương trình trò chơi truyền hình như Rồng vàng trên kênh truyền hình HTV7 và kinh doanh trong cương vị Giám đốc Hãng phim Chánh Phương.

Mưa hồng - Nguyễn Chánh Tín.

Thùy Nguyễn (t/h)