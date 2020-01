Nghệ sĩ Chí Trung lên tiếng sau ồn ào ly hôn: 'Tôi là người dám làm dám chịu'

Trong buổi tổ chức gặp mặt báo chí cuối năm NSƯT Chí Trung – Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ vừa có những chia sẻ mới nhất về chuyện công việc cũng như gia đình của mình. Dù không nói tới vụ ồn ào ly hôn trong thời gian qua, nhưng ít nhiều anh cũng giúp mọi người muốn hiểu thêm về chuyện mình có bạn gái mới.

Khi được đặt câu hỏi: "Ngoài sân khấu, anh còn trăn trở, phiền muộn gì thời gian qua?", Vietnamnet dẫn lại câu trả lời của nghệ sĩ Chí Trung rằng: “Về chuyện riêng tư, mọi thứ tôi đều kiểm soát được. Có người thông cảm, chia sẻ, có người trách móc vì họ yêu quý mình. Tôi đều hiểu hết vì họ không có thông tin về tôi.



Nghệ sĩ Chí Trung: "Tôi là người dám làm, dám chịu".

Chí Trung luôn là người sống đàng hoàng, dù không phải một vị thánh. Tôi không xấu hơn hay tốt hơn những người chồng, người cha của các bạn. Tôi bình thường. Mọi chuyện diễn ra với tôi đều tự nhiên, không khiên cưỡng".



Anh cũng bổ sung: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi là người dám làm, dám chịu, chứ không như một số người đang hiểu sai ngoài kia. Một lúc nào đó thích hợp, tôi sẽ giãi bày câu chuyện để mọi người hiểu tôi hơn”, theo Zing.vn.



Thời điểm cuối năm, phần lớn thời gian Chí Trung đều dành cho các chương trình của Nhà hát và chương trình “Chào 2020 – Lời chúc đầu xuân”. Đây là chương trình mà anh và các đồng nghiệp vô cùng tâm đắc, với mục đích mang đến không gian xuân đầy sức sống và tươi trẻ cho khán giả, cũng như mang lại món quà nghệ thuật đặc sắc và những lời chúc ý nghĩa.



Chương trình này sẽ được công chiếu vào mùng 8 Tết Canh Tý.

Được biết, chương trình này sẽ được công chiếu vào mùng 8 Tết Canh Tý. Cũng trong năm nay, tiền thưởng Tết của các anh em trong nhà hát mới được tăng thêm một ít: “Sau 42 năm, cuối cùng anh em mới được thưởng Tết nhích thêm 1 triệu đồng. Người cao nhất được 7 triệu, người mới vào được 1 triệu, 10 người xuất sắc nhất Nhà hát sau cuộc bỏ phiếu kín sẽ được thưởng mỗi người 10 triệu đồng”, NSƯT Chí Trung tâm sự.



Thùy Nguyễn (t/h)