Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Dũng bị anh vợ “ngáo đá” đâm tử vong giữa đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 18/2, Trung tâm 11 Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ) có đối tượng “ ngáo đá ” đốt xe, đâm chết người.

Đối tượng Bình bị Công an khống chế

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, xác định nghi phạm là Dương Quang Bình (SN 1977, ở số 12, ngõ 609, đường Bạch Đằng). Sau khi tự đốt xe, đối tượng này đã phá mái tôn trèo sang nhà em gái sống bên cạnh dùng dao uy hiếp 6 thành viên trong gia đình , trong đó có 3 cháu nhỏ.

Chiếc xe máy bị đốt

Sau một hồi gây láo loạn, đối tượng này dùng dao đâm tử vong một thành viên trong gia đình em gái. Nạn nhân là bị đâm tử vong là nghệ sĩ nhân dân Vũ Mạnh Dũng (SN 1978, số 14 ngõ 609 Bạch Đằng). NSND Vũ Mạnh Dũng hiện đang công tác ở nhà hát kịch Việt Nam, mới được phong tặng NSND hồi tháng 8/2019.









Sự việc khiến người dân vô cùng hoảng sợ

Sau khi sát hại nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, đối tượng này cầm dao cố thủ không cho ai lại gần. Song tổ công tác 113 quận Hoàn Kiếm không ngại nguy hiểm lao vào tước dao quật ngã đối tượng này. Ngay sau đó, Công an nhanh chóng sơ tán các nạn nhân ra khỏi hiện trường.



Đối tượng Bình bị khống chế, đưa về Công an phường Chương Dương để phục vụ điều tra. Vụ việc khiến người dân sống trên phố Bạch Đằng vô cùng bàng hoàng.

Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Nga Đỗ (t/h)