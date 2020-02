Giọng ca nam trung số 1 Việt Nam qua đời ở tuổi 43 là ai?

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng là giọng baritone số 1 tại Việt Nam qua đời do bị anh vợ “ngáo đá” đâm tử vong khiến không ít đồng nghiệp và người hâm mộ đau xót.

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng là ai?

NSƯT Vũ Mạnh Dũng là ai? Nếu là người mê âm nhạc, thường xuyên ghé Nhà hát lớn Hà Nội thưởng thức âm nhạc hàn lâm thì không ai là không biết nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Vũ Mạnh Dũng. Anh được mệnh danh là giọng ca nam trung (baritone) số 1 Việt Nam . Anh hát có chiều sâu và phong cách biểu diễn vô cùng sang trọng. VậyMạnh Dũng là ai?

NSƯT Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978. Năm 2004, anh là cử nhân Thanh nhạc Nhạc viện Quốc gia Hà Nội và là cử nhân Sư phạm Nhạc đại học Sư phạm Nhạc Họa Trung Ương. Đến năm 2009, Mạnh Dũng tốt nghiệp loại ưu thạc sĩ Chuyên ngành Biểu diễn Opera tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ Mạnh Dũng thời trẻ

Hiện tại, NSƯT Vũ Mạnh Dũng đang công tác tại nhà hát Nhạc Vụ Kịch Việt Nam. Ngoài ra, anh còn đảm nhiệm vai trò giảng viên công tác tại Khoa Thanh Nhạc Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Anh từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi hát “Thính phòng – Nhạc kịch” lần thứ 3.

Tên tuổi của NSƯT Vũ Mạnh Dũng được biết đến qua hàng loạt các vở nhạc kịch đình đám như: vở nhạc kịch "I Pagliacci" của Leoncavallo, vai diễn Papageno trong vở Nhạc kịch "Cây Sáo Thần" của W.A. Mozart, đang thực hiện vai diễn Don Alfonso trong vở nhạc kịch "Trường Học Tình Yêu" của W.A. Mozart. . .

NSƯT Vũ Mạnh Dũng từng đạt nhiều huy chương như: Huy chương vàng bài hát “Người là niềm tin tất thắng” của nhạc sĩ Chu Minh, Hội diễn ngành Vũ Mạnh Dũng từng đạt nhiều huy chương như: Huy chương vàng bài hát “Người là niềm tin tất thắng” của nhạc sĩ Chu Minh, Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; Đoạt giải Nhì cuộc thi hát “Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009; Huy chương Vàng vai diễn Anh Hà trong vở Nhạc kịch Cô Sao của nhạc sỹ Đỗ Nhuận – Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015; Cúp Vàng “Festival mùa xuân tháng tư 2016” tại Bình Nhưỡng – CHDCND Triều Tiên.

Thậm chí, NSƯT Vũ Mạnh Dũng còn từng hát solo trong các vở Thanh xướng kịch như: “Chiếu dời đô” của Dzoãn Nho; “Ngàn năm nhớ về thuở ấy” của Đinh Quang Hợp; “Sắc sắc không khô”… và nhiều chương trình hòa nhạc lớn nhỏ khác.

Nghệ sĩ Mạnh Dũng đạt cúp vàng tại Bình Nhưỡng

NSƯT Vũ Mạnh Dũng luôn lao động hết mình vì nghệ thuật, song Vũ Mạnh Dũng luôn lao động hết mình vì nghệ thuật, song đời sống luôn có nghịch lý, lao động nghệ thuật và tài năng đáng nể nhưng thu nhập khá khiêm tốn. Anh Dũng từng chia sẻ, mặc dầu hát loại hình này không mang lại sự giàu có nhưng anh vẫn luôn tự hào vì được sống bằng nghề.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng hiện đang là Phó trưởng đoàn nhạc kịch thuộc nhà hát vũ kịch Việt Nam và vừa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào cuối tháng 8/2019.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ “ngáo đá” sát hại

Sáng nay, đồng nghiệp và người hâm mộ cả nước bàng hoàng khi nghe tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng đột ngột qua đời. Đau xót hơn, anh ra đi mãi mãi vì bị anh họ “ngáo đá” đâm chết.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Theo điều tra ban đầu của Công an, tối ngày 18/2, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo, một đối tượng ngáo đá đốt xe máy, uy hiếp gia đình em vợ và đâm chết người. Nạn nhân không ai khác chính làVũ Mạnh Dũng.

NSƯT Nguyễn Mạnh Dũng) đã tự đốt xe máy của mình ở ngõ 609 Bạch Đằng rồi vung dao đòi xử những người trong nhà. Sau khi ngăn chặn hành vi của anh vợ, anh Dũng bị đâm tử vong tại chỗ. Theo lời kể của các nhân chứng, trong cơn ngáo đá , đối tượng Dương Quang Bình (anh vợNguyễn Mạnh Dũng) đã tự đốt xe máy của mình ở ngõ 609 Bạch Đằng rồi vung dao đòi xử những người trong nhà. Sau khi ngăn chặn hành vi của anh vợ, anh Dũng bị đâm tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin dữ, rất nhiều đồng nghệp, người yêu mến NSƯT Vũ Mạnh Dũng đã chia sẻ tâm sự trên trang facebook cá nhân của mình. Nghệ sĩ Huyền Nga viết: “Bạn ơi, cảm ơn bạn về những gì bạn đã cống hiến cho nghệ thuật Opera nước mình, cho nền Thanh Nhạc Việt Nam và đặc biệt là một người đồng nghiệp, một người bạn tâm huyết, chân thành của tớ. Bạn ra đi thanh thản và “ Cất cao tiếng hát” ở nơi ấy cùng các Thiên thần nhé! Vĩnh biệt bạn".

Nghệ sĩ Mạnh Dũng trong một buổi tập trước đó

Đạo diễn Huyền Nga trong nỗi tiếc thương vô hạn bất ngờ chia sẻ rằng, nhà hát đang có kế hoạch dựng Cosi fan tutte (vở opera bằng tiếng Ý nổi tiếng của thiên tài âm nhạc W.A. Mozart) và anh Dũng sẽ thủ vai chính. “Bọn em đã lên kế hoạch tập thì vướng dịch, và giờ thì…”, Huyền Nga nghẹn ngào bỏ lửng câu.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng qua đời. Anh Long nói, từ khi làm việc cùng Dũng đến nay anh vẫn ấn tượng bởi độ chín của Dũng trong toàn bộ các vai diễn, rồi thêm nữa là giọng hát quá tốt, biết nắm bắt Sáng nay, nghệ sĩ Quang Long cũng bàng hoàng khi biết tinVũ Mạnh Dũng qua đời. Anh Long nói, từ khi làm việc cùng Dũng đến nay anh vẫn ấn tượng bởi độ chín của Dũng trong toàn bộ các vai diễn, rồi thêm nữa là giọng hát quá tốt, biết nắm bắt tâm lý nhân vật khiến khán giả phải đồng cảm.

Nói về con người ngoài đời của NSƯT Vũ Mạnh Dũng, anh Long chia sẻ: “Cảm nhận của tôi về Dũng là một con người hiền lành, tốt tính, chan hòa với mọi người. Dường như anh không làm mất lòng ai bao giờ”.

Thật đau buồn khi phải nói lời vĩnh biệt với một nghệ sĩ tài năng đang độ sung sức, đang cố hiến 100% sức lực cho nghệ thuật Opera Việt Nam!

Your browser does not support HTML5 video.

Tình ca (Hoàng Việt) - Vũ Mạnh Dũng (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam)

Nga Đỗ (t/h)