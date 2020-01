Nghe thấy tiếng khóc, bàng hoàng phát hiện con trai chưa đầy tháng bị rắn bò lên giường cắn tử vong

Rạng sáng 8/1, trên địa bàn thôn 4, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh xảy ra sự việc một bé trai chưa đầy tháng tuổi bị rắn bò lên giường cắn tử vong thương tâm.

Anh Thái Văn Hải chia sẻ, khoảng 5h sáng cùng ngày, khi vợ anh là chị Đinh Thị Huyền Trang đang ngủ chợt nghe tiếng con khóc hét lên liền thức dậy thì phát hiện một con rắn bò trên giường. Chị Trang hoảng sợ la hét gọi cả nhà đồng thời phát hiện trên tay con có một vết rắn cắn.

Ngay sau đó gia đình đưa cháu bé đến một thầy lang chuyên chữa rắn cắn ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để cứu chữa nhưng đáng tiếc cháu bé đã không qua khỏi. Còn con rắn bò trên giường đã bị người nhà đánh chết ngay khi phát hiện. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, đây là một con rắn cạp nong hay rắn khoang đen trắng,, dài hơn 1m, khá to, có chất kịch độc.



Trả lời báo chí, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) thông tin, cháu bé vừa bị rắn độc cắn chết là con thứ 3 của vợ chồng chị Trang. Được biết phía sau ngôi nhà có một quả đồi, rất có thể con rắn bò từ phía đồi vào nhà.

Loại rắn khoang đen trắng này được gọi là cắn nong cực độc, tên khoa học là Bungarus fasciatus. Loại rắn này được lính Mỹ mệnh danh là "rắn hai bước" vì nọc độc của nó đủ giết người trong vòng 2 bước chân.



Kích thước của loài rắn này tương đối lớn, thường dài trên 1m. Chất độc của rắn cạp nong - cạp nia là loại chất độc thần kinh, gây tê liệt cơ bắp, khó thở, rơi vào tình trạng hôn mê rồi tử vong. Trung bình thời gian để chất độc của rắn cạp nong phát tác và đủ sức giết người là từ 15 - 30 phút.

Thống kê của WHO cho hay trung bình mỗi ngày có khoảng 200 người chết vì bị rắn cắn.

