Nghe vợ bị chửi “chạy xe nhanh”, gã chồng say xỉn vung dao chém người suýt chết

TAND TP Cần Thơ vừa đưa đối tượng Nguyễn Chí Linh (27 tuổi) ra xét xử sơ thẩm tội Giết người theo quy định của Pháp luật . Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Tuấn Thanh.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 10/11/2018, Nguyễn Chí Linh cùng vợ là chị Bùi Thị Mỹ Anh và một số người khác đến quán bia ở phường Thới Long (quận Ô Môn) ăn nhậu. Sau đó, cả nhóm đưa nhau đến quán karaoke uống bia và hát hò đến 22h30 thì tàn cuộc.



Do thấy Linh say nên chị Mỹ Anh lấy xe chở chồng về. Khi đến gần nhà trọ thì vợ chồng Linh chạm mặt anh Nguyễn Tuấn Thanh và 4 người khác đang đi bộ phía ngược chiều.

Khi thấy chị Mỹ Anh chạy xe ngang qua, anh Thanh lớn tiếng chửi rằng “chạy xe nhanh”. Đang ngồi phía sau nghe thấy vợ bị chửi, Linh cay cú bắt vợ dừng xe lại. Linh xuống xe mở cốp lấy gậy 3 khúc ra đánh anh Thanh. Tuy nhiên, một người bạn trong nhóm của anh Thanh đã can ngăn nên Linh quay đi.

Tuy nhiên, một người trong nhóm của anh Thanh chạy đến kéo cổ áo của Linh giật xuống. Thanh và một số người khác lao vào tấn công Linh. Thấy vậy, chị Mỹ Anh liền gọi điện cho một số người bạn đến giải vây.

Bị cáo Linh khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình trước tòa

Sau đó, nhóm của anh Thanh trốn vào một nhà nghỉ gần đó. Trong lúc tức giận cộng với men rượu, Linh đuổi theo truy tìm. Trên đường đi nhặt được một con dao nên cầm theo làm hung khí.

Linh cầm dao tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ. Một số người đi cùng nhanh chóng đưa anh Thanh đi cấp cứu. Giám định thương tật cho thấy, anh Thanh bị tổn thương cơ thể 57%.

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an phát hiện, Linh có bệnh tâm thần, giai đoạn Trầm cảm nhẹ. Về năng lực, hiện tại đương sự hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Trong phiên xét xử, HĐXX nhận định, bị cáo manh động, bị hại không tử vong là rất may mắn. Bị cáo đi chơi nhưng thủ sẵn hung khi trong người nên cần xử phạt nghiêm khắc.



Song bị cáo phạm tội trong trường hợp chưa đạt, Song bị cáo phạm tội trong trường hợp chưa đạt, gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại. Sau khi gây án bị cáo bị trầm cảm và bị hại cũng có một phần lỗi khi tấn công dù bị cáo đã bỏ qua…



Từ những điểm trên, HĐXX tuyên án bị cáo Linh 10 năm tù về tội Từ những điểm trên, HĐXX tuyên án bị cáo Linh 10 năm tù về tội Giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Đồng thời tòa công nhận gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho bị hại là 90 triệu đồng.

