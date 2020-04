Nghẹn ngào ca khúc Mai Phương hát tặng con gái Lavie trước khi mất

Trước đó, diễn viên Mai Phương đã qua đời vào tối 28/3 sau khoảng 2 năm chống trọi kiên cường với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Sự ra đi của cô đã khiến người hâm mộ và đồng nghiệp không khỏi xót xa, thương tiếc. Đau lòng trước sự ra đi của đồng nghiệp, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ trên facebook cá nhân một ca khúc mang tên 'Ngủ đi con'. Theo nhạc sĩ, đây là sáng tác của anh dành riêng cho Mai Phương để cô hát tặng cho con gái Lavie (tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như).

Qua giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của Mai Phương, không ít người rơi nước mắt vì xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng. Sau khi Mai Phương qua đời, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều dành hết sự quan tâm cho con gái Lavie còn quá nhỏ của cô.

Trước đó, vào tháng 8/2019, hai mẹ con đã kịp chụp cùng nhau một bộ ảnh cuối cùng trong chuyến du lịch Hội An trước khi Lavie bước vào năm học mới. Đây cũng là tháng sinh của bé Lavie nên chắc hẳn đây là một chuyến đi được nữ diễn viên dành rất nhiều tâm huyết. Mai Phương rất thích phong cảnh yên bình nơi đây nên đã đưa con gái yêu ghé thăm.

Thực tế khi đang chụp bộ ảnh này, Mai Phương đang uống thuốc điều trị căn bệnh ung thư phổi Sức Khỏe khi đó còn chưa hồi phục hoàn toàn. Ê kíp vừa chụp vừa thư thái nghỉ ngơi, ai ai cũng muốn hai mẹ con có tinh thần vui vẻ nhất và tránh ảnh hưởng đến bệnh tình của Mai Phương. Nữ diễn viên từng tâm sự: "Phương muốn dắt con đi mọi nơi khi có thời gian để bé Lavie có thể trải nghiệm và khám phá nhiều điều mới lạ. Với Phương điều này sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với món quà quần áo hoặc đồ chơi"...

Trong đám tang nữ diễn viên vào chiều 29/3 vừa qua, cảnh bé Lavie buồn bã bước vào đám tang đã khiến cư dân mạng xúc động. Khoảnh khắc cô bé ngây thơ được người thân bồng bế lên để nhìn ngắm mẹ lần cuối cùng quả thực rất đau lòng, khi hai mẹ con giờ đây không còn có thể bên nhau được nữa. Trong những giây phút sinh tử, cô từng khẳng định: "Con là động lực mạnh mẽ nhất để mẹ có thể vượt qua mọi thứ và quay về để được ôm con ngủ thế này. Hạnh phúc lắm".

