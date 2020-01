'Nghẹt thở' tình hình an ninh tại khu vực vây bắt đối tượng xả súng, giết 5 người ở Củ Chi

Tình hình an ninh chiều nay, ngày 30/1 tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM đang được thắt chặt. Số lượng người dân địa phương được vào, ra rất hạn chế.

Cho đến chiều ngày 30/1, ghi nhận về tình hình an ninh tại khu vực cầu Rạch Kè, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM vẫn đang được thắt chặt. Hơn 300 lực lượng cảnh sát có trang bị vũ khí cùng công an địa phương được bố trí dày đặt, giao thông một số khu vực bị hạn chế.

Lực lượng cảnh sát đã lập chốt chặn tại tất cả ngã ba, ngã tư quanh khu vực này và tiếp tục thu hẹp vòng vây. Đồng thời, xe bọc thép cũng được huy động vào khu vực nghi can có thể lẩn trốn. Chỉ có người dân địa phương mới được di chuyển vào trong ấp nhưng vẫn hạn chế, chỉ cho ra là chủ yếu. Nhiều người dân hiếu kỳ vẫn tập trung đứng xem và đã được mời ra khỏi khu vực. Các phóng viên cũng được nhắc nhở, hạn chế tác nghiệp.

Người dân bị hạn chế ra vào

Hàng trăm lực lượng cảnh sát vây kín, thắt chặt an ninh



Theo như báo SKCĐ đã đưa tin, vào ngày 29/1, nhằm ngày mùng 5Tết Nguyên đán Canh Tý, nhiều người đang tụ tập đánh bạc tại một xới bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên nã súng. Hốt hoảng, những con bạc tháo chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau tìm cách thoát thân. Kết quả khiến 4 người tử vong tại chỗ, một ngưởi qua đời tại Bệnh viện . Theo điều tra, đối tượng nổ súng là Lê Quốc Tuấn (SN1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Theo thông tin trên báo Bảo Vệ Pháp luật , Tuấn là thượng úy công an đã có vợ và 2 con, hiện đang công tác tại Đội tạm giữ, tạm giam Công an quận 11.

Những chiếc xe bọc thép được huy động

Đến 0 h sáng ngày 30/1, người dân đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi (TP. HCM) thì phát hiện một người đàn ông nằm gục bất động. Qua khám nghiệm hiện trường xác định, nạn nhân là Vũ Chí T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức). Theo nhận định ban đầu, vào khoảng 0h 3 phút tại tỉnh lộ 15, anh T. điều khiển xa wave theo hướng từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bất ngờ bị một người sử dụng súng bắn chết rồi cướp xe. Tại hiện trường, cảnh sát thu được một vỏ đạn súng quân dụng, nghi có khả năng liên quan đến đối tượng T nêu trên.

