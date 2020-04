Your browser does not support HTML5 video.

Nghẹt thở với màn giải cứu cô gái có ý định nhảy cầu tự tử vì thất tình 08:56 16/04/2020 Được biết sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/4, trên cầu Thuận Phước, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Nguyên nhân do buồn phiền chuyện tình cảm. Rất may cô gái đã được mọi người giải cứu thành công.