Nghi án bé gái bị gã thợ sơn hiếp dâm: Mẹ nạn nhân bức xúc chuyện con gái bị khai thành 17 tuổi

Theo Người đưa tin, nghi án hiếp dâm trẻ em xảy ra với cháu Nguyễn Thị B.. Cháu B. là con gái của chị Nguyễn Thị H. (tạm trú tại tổ 3, ấp 1A, xã Vĩnh lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị H., ngày 19/11/2019, con gái chị là cháu B. đi dự liên hoan ở xưởng sản xuất mũ bảo hiểm thì bị một người đàn ông tên là Nguyễn Ngọc Quang (thợ sơn làm việc ở xưởng này) chở vào một khách sạn gần đó và quan hệ tình dục

Sau khi “hành sự” xong, cháu B. được thả về nhà. Tại đây, cháu kể lại cho gia đình biết việc bị ép quan hệ tình dục với gã thợ sợn. Cháu B. cũng cho biết, mình và người này không có quan hệ yêu đương gì.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc đã triệu tập người đàn tên Quang đến trụ sở làm việc. Bước đầu người này khai nhận, có xâm hại tình dục với cháu B.. Sau đó, đối tượng Quang và toàn bộ lời khai ban đầu được Công an xã chuyển lên Công an huyện Bình Chánh để xử lý theo đúng quy định. Cơ quan chức năng Công an huyện Bình Chánh đã đưa cháu B. đi giám định pháp y.

Giấy khai sinh của cháu B.

Ngay khi có kết quả giám định, cơ quan điều tra đã thông báo đến gia đình nạn nhân. Theo kết luận, cháu B. có dấu hiệu bị xâm hại và AND của đối tượng Quang có hiện diện trong phết vùng hậu môn của cháu B..

Đến ngày 6/1/2020, cơ quan điều tra tiếp tục có thông báo về kết luận số 157A đến gia đình nạn nhân với nội dung: “Trong quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, chứng tỏ cháu B. có độ tuổi từ trên 17 tuổi đến gần 17 tuổi 6 tháng. Như vậy, thời điểm bị xâm hại cháu B. đã 17 tuổi”.

Kết luận này của của cơ quan điều tra gặp phải sự phản ứng gay gắn từ phía gia đình cháu B. nhất là mẹ đẻ cháu. Chị T. cho rằng: “Con tôi mới chỉ 14 tuổi, tôi sinh con trong bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự (thuộc tỉnh Đồng Tháp) và anh trai của B. cũng được sinh tại Bệnh viện này. Anh trai B. là Nguyễn Văn H. (sinh ngày 27/3/2002). Vì thế, không thể có chuyện, tôi mới sinh anh béB. Được 2 tháng thì lại tiếp tục sinh bé B. như kết luận giám định đưa ra”., chị T, nói.

Chị T. sau đó đã cầu cứu Hội bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh. Khi tiếp nhận thông tin, Hội này đã cử luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và luật sư Nguyễn Sơn Lâm (Chi hội trưởng và Chi hội phó Hội phó Hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em ở TP Hồ Chí Minh) giúp đỡ.

Về vụ việc này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng, cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh trưng cầu giám định tuổi với cháu B. là việc không cần thiết. Bởi Pháp luật chỉ cần làm giám định rõ độ tuổi khi tờ khai sinh, hộ khẩu của bị hại có dấu hiệu không trùng khớp ngày tháng năm sinh hoặc không có ngày sinh.

Còn ông Lê Văn Hải – Trưởng Công an huyện Bình Chánh cho biết, đã yêu cầu cấp dưới kiểm tra lại và làm rõ những vấn đề này. Khi nào có thông tin chính thức sẽ thông tin đến báo chí. Trước mắt, có những giấy tờ không đồng nhất về ngày tháng năm sinh.

Your browser does not support HTML5 video.

8 năm tù cho kẻ hiếp dâm cháu bé 4 tuổi

Nga Đỗ (t/h)