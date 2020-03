Nghi án bố pha thuốc chuột cho 2 con cùng uống để tự tử do mâu thuẫn với vợ

Tối qua (1/3) trên địa bàn phường Hải Hòa (TP Móng Cái, Quảng Ninh) xảy ra vụ việc, 3 bố con uống thuốc chuột tự tử. Nguyên nhân ban đầu nghi do mâu thuẫn vợ chồng.

Trưa ngày 2/3, lãnh đạo UBND phường Hải Hòa (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ) xác nhận, tối qua (1/3), trên địa bàn phường xảy ra vụ việc đau lòng, bố pha thuốc chuột rồi cùng 2 con uống tự tử. Theo một số thông tin chưa xác thực, nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn vợ chồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 1/3, một số người sống gần nhà anh Nguyễn Văn C. (SN 1993, trú tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) phát hiện anh cùng 2 con trai là cháu Nguyễn Trung K. (SN 2015) và Nguyễn Minh Kh. (SN 2017) uống thuốc chuột tự tử.

Ảnh minh họa

Nhân chứng phát hiện đã nhanh chóng sự việc đã hô hoán mọi người đến giúp đỡ đưa 3 bố con anh C. đến trung tâm y tế TP Móng Cái để cấp cứu. Cùng thời điểm, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan điều tra

Ngay khi tiếp nhận 3 bố con anh C., các bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái đã tiến hành cấp cứu các nạn nhân. Song đến 23h30 cùng ngày, anh C. và cháu K. đã tử vong. Theo thông tin sơ bộ, hai nạn nhân bị nhiễm độc nặng, lan sang khắp nội tạng nên không qua khỏi.

Sau ít phút nhận được thông tin, chính quyền phường Hải Hòa cùng lực lượng Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường. Công an phường Hải Hòa đã trình báo sự việc lên Công an TP Móng Cái để phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên dưới gầm giường của gia đình nạn nhân có 5 ống nhựa trắng nghi là thuốc chuột mà anh C. đã pha rồi cùng 2 con uống tự tử.

Cháu K. đang được điều trị tại Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, anh C. lấy vợ là chị Cao Ngọc H. (SN 1993, trú tại khu 7, phường Hải Hòa, TP Móng Cái). Nhưng thời gian gần đây giữa hai vợ chồng này nảy sinh mâu thuẫn về kinh tế nên chị H. đề nghị ly hôn. Có thể do bế tắc trong cuộc sống hôn nhân nên anh C. nghĩ quẩn.

Hiện, cháu K. đang được cấp cứu tại bệnh viện sản nhi Quảng Ninh. Các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân xấu. Thi thể của anh C. và con trai lớn đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ bố ép 2 con uống thuốc sâu ở Hà Nội: ADN của các con không trùng với cha, hé lộ thư tuyệt mệnh

Nga Đỗ (t/h)