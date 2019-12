Nghi án chồng sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử vì… khoản nợ viết trong thư tuyệt mệnh

Ngày 27/12, Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào ngày 25/12 trên địa bàn. Nạn nhân là một cặp vợ chồng sinh sống trên địa bàn huyện.

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 25/12, anh Nguyễn Đức Tr. (SN 1974, quê Bình Thuận, tạm trú quận 8) tới nhà anh Nguyễn Hồng Lâm (SN 1975 ở ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để để bàn công chuyện.

Tuy niên, khi đến nhà ông T. gọi cửa không ai trả lời, cửa không khóa. Nghi ngờ có chuyện gì đó không hay, ông Tr. đẩy cửa vào xem thì tá hỏa phát hiện anh Lâm đang nằm bất tỉnh trong phòng khách, miệng sùi bọt mép. Tiếp tục tìm kiếm những người khác, ông Tr. phát hiện chị Lê Thị Hồng Nhung (SN 1980, vợ anh Lâm) nằm bất động dưới nền nhà.

Ảnh minh họa

Tiện hiện trường nhà bếp phát hiện 1 sợi dây từng dài, một sợi dây điện dài 2m, 1 chai thuốc diệt cỏ đã qua sử dụng, và một bức thư tuyệt mệnh được cho là của anh Lâm viết. Trong nội d ung thư nói về khoản nợ của gia đình ông Lâm.

Sau khi phát hiện sự việc, ông Tr. đã trình báo lên cơ quan Công an huyện Bình Chánh. Tiếp đó, một số người thân có mặt tại hiện trường và cùng ông Tr. đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện anh Lâm vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, còn chị Nhung đã tử vong. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, anh Lâm sát hại vợ sau đó uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Bình Chánh điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Ám ảnh nhiều vụ tự tử bằng thuốc diệt cỏ trong dịp Tết

Xem thêm: Nguyên nhân sâu xa vụ chồng ép vợ uống thuốc diệt cỏ sau ân ái

Thu Nga (t/h)