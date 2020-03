Nghi án ghen tuông, chồng chém vợ nguy kịch rồi tự tử

Sau cuộc cãi vã nảy lửa, ông Hòa cầm dao chém vợ trọng thương rồi tự tử. Do vết thương quá nặng nên người chồng đã tử vong ngay sau đó.

Liên quan đến vụ chồng chém vợ rồi tự tử ở Tuyên Quang, ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương xác nhận, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra. Vụ việc khiến người chồng tử vong còn người vợ bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 4/3, vợ chồng ông Lê Văn Hòa (SN 1969) và bà Nguyễn Thị T. (SN 1986) trú tại thôn Đồng Hèo, xã Vĩnh Lợi (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Ông Hòa và bà T. lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Đến khoảng 19h cùng ngày, mâu thuẫn lên đỉnh điểm. Trong lúc tức giận, ông Hòa lấy dao chém nhiều nhát vào người vợ rồi tự tử. Nghe tiếng la hét thất thanh, người dân sống cạnh chạy sang xem thì thấy cả hai vợ chồng đang nằm gục dưới sàn nhà, máu chảy rất nhiều.

Ngay sau đó, người dân trình báo sự việc đến cơ quan Công và đưa hai vợ chồng đi cấp cứu. Bà T. được cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch. Ông Hòa do vết thương quá nghiêm trọng nên đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo án, Công an huyện Sơn Dương phối hợp với Công an xã Vĩnh Lợi xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tịch thu hung khí. Thi thể của ông Hòa cũng được chuyển về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong,

Đến sáng ngày 5/3, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của ông Lê Văn Hòa về cho gia đình để tiến hành an táng theo phong tục địa phương. Hiện bà T. vẫn đang được điều tra tích cực tại Bệnh viện

Theo lời khai của nhân chứng, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng thương tâm này là do ghen tuông. Mặc dù người gây án đã tử vong nhưng cơ quan Công an vẫn phải lấy lời khai, hoàn thiện hồ sơ vụ án theo đúng quy trình Pháp luật . Hiện Công an đang đợi bà T. bình phục để lấy lời khai, xác định nguyên nhân vụ án mạng này.

