Nghi án thiếu nữ 16 tuổi bị đâm chết trong phòng trọ lúc rạng sáng

Ngày 9/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa để điều tra vụ án mạng có nạn nhân là thiếu nữ 16 tuổi xảy ra trên địa bàn.

Dãy trọ nơi xảy ra án mạng thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h40 sáng ngày 9/4, người dân ở khu phố 8A, phường Long Bình, TP Biên Hòa đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng tri hô từ phòng trọ của em P.T.B.M. (16 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Lúc này, một số người trong khu trọ nhanh chóng mở cửa ra nhưng không thấy ai.

Phòng trọ của nạn nhân có nhiều vết máu

Hàng xóm nhanh chóng sang phòng trọ của em M. kiểm tra thì phát hiện thiếu nữ 16 tuổi nằm bất động trên vũng máu. Người dân nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng và đưa M. đi Bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã t ử vong

Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Lực lượng công an xác định trong phòng trọ của M. có nhiều vết máu dưới nền nhà, hiện chưa xác định có tài sản nào của nạn nhân bị lấy mất hay không. Khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định M. bị đâm 3 nhát dao vào người, trong đó có một vết thương thấu tim, nhiều khả năng là vết thương khiến nạn nhân tử vong.

Được biết, M. đến khu phố này thuê phòng trọ và ở một mình. Hàng xóm cho hay M. tới Đồng Nai làm được gần một năm nay, chỉ đi làm rồi về, không thấy qua lại hay có tình cảm với ai. Anh N.V.T. ở phòng trọ đối diện cho hay, lúc anh đang ngủ thì nghe tiếng tri hô "trộm" từ phòng của M. nên mở cửa phòng chạy ra. Lúc này anh T. thấy em M. bị thương nặng, máu chảy đầm đìa, đang đứng trước phòng trọ đối diện nhưng không nói được gì. Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai nhân chứng, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

