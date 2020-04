Nghi can cướp ngân hàng Vietcombank ở Quảng Nam khai gì tại cơ quan điều tra?

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Quảng Nam, ngày 2/4, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã bắt giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Thành (25 tuổi) và Võ Hồng Quang (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi) - 2 nghi can cướp ngân hàng Vietcombank Chi nhánh huyện Núi Thành (Quảng Nam). Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1/4.

Công an đã bắt giữ được 2 đối tượng trên vào tối ngày 1/4. Cụ thể, khi phát hiện 2 đối tượng bỏ chạy hướng quốc lộ 1, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng chục Công an chốt chặn.

Nguyễn Thái Thành tại cơ quan điều tra

Sau nhiều giờ truy xét, các trinh sát phát hiện 2 nam thanh niên có nhiều dấu hiệu khả nghi chạy xe hướng huyện Núi Thành về khu vực Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn) nên bám theo. Các trinh sát phát hiện 2 nghi can đi lòng vòng ở Khu kinh tế Dung Quất. Khi họ về nhà ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn thì Công an ập vào kiểm tra. Cả hai bị đưa về trụ sở do cất dấu một số tiền lớn.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận hành vi cướp ngân hàng của mình. Theo lời khai, khoảng 11h ngày 1/4, Quang điều khiển xe máy bịt biển số chở Thành từ huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đến thị trấn Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Tại đây, hai đối tượng thấy Ngân hàng Vietcombank ít người giao dịch nên Quang dừng xe lại để Thành đi vào trong.

Vào trong quan sát nhanh thấy vắng người nên Thành dùng dao khống chế nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Sauk hi cướp được số tiền khoảng 200 triệu đồng, Thành và Quang nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tang vật Thành và Quang cướp tại ngân hàng

Ngay sau đó sự việc được trình báo Công an. Đơn vị nghiệp vụ vào cuộc khám nghiệm hiện trường, huyh động lực lượng truy tìm nghi phạm. Từ hình ảnh camera an ninh của ngân hàng và nhà dân dọc quốc lộ 1, cơ quan điều tra xác định được 2 nghi phạm gây án đang chạy theo quốc lộ 1 hướng đi Quảng Ngãi nên đã nhanh chóng tiến hành theo dõi, vây bắt.

Qua đấu tranh, Thành và Quang khai nhận, do thiếu tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Sauk hi gây án thành công, Thành và Quang lấy 20 triệu đồng đi trả nợ. Số tiền còn lại mang về nhà cất giấu để tiêu xài. Nhưng chưa kịp tiêu thì bị Công an bắt.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)