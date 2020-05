Nghi can sát hại nữ công nhân trong phòng trọ đã tự tử, nghi án mạng vì tình

Sau nhiều ngày tìm kiếm, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện thi thể nghi can sát hại nữ công nhân trong phòng trọ.

Chiều 17/5, theo Người Đưa Tin Pháp luật , Công an tỉnh Phú Thọ cho hay đơn vị đã tìm thấy nghi can sát hại nữ công nhân trong phòng trọ xảy ra trên địa bản trước đó. Tuy nhiên khi được phát hiện, nghi can Nguyễn Văn Thêm (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đã tự sát trước đó, thi thể đang có dấu hiệu phân hủy.

Nghi can Nguyễn Văn Thêm

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho hay: "Sau nhiều ngày phối hợp, lực lượng công an tỉnh cùng với lực lượng dân quân và công an xã đã tìm được thi thể của Thêm. Thi thể của nghi can đang có dấu hiệu phân huỷ. Nghi can đã treo cổ trong một khu vực vắng vẻ của huyện Cẩm Khê."

Trước đó, ngày 10/5, như Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin, người dân xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ bất ngờ phát hiện nữ công nhân trong phòng trọ tử vong bất thường. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị P. (24 tuổi, quê huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), thuê phòng trọ ở gần Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Thạch, là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn.

Do không thấy chị P. đi làm, người thân nạn nhân đã tới nhà trọ tìm. Khi chủ nhà trọ mở cửa phòng trọ thì bàng hoàng phát hiện chị P. đã chết, nghi bị sát hại. Người dân sau đó đã báo tin cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ. Khi được tìm thấy, thi thể chị P. đã có dấu hiệu phân hủy, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong trước đó vài ngày.

Tối 15/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Thêm do nghi ngờ đây là hung thủ sát hại chị P. Vào thời điểm này, có thông tin cho rằng nghi can đã tử vong , dù vậy Công an tỉnh Phú Thọ chưa thấy bất kỳ manh mối nào cho thấy đối tượng còn sống hay đã chết. Đến ngày 17/5, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể đối tượng.

Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra, làm rõ.

