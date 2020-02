Bắt giữ nghi can sát hại chủ nợ, đốt xác trong thùng phuy rồi chạy trốn

Sáng 23/2, Công an TP. Hải Phòng cho biết đã bắt được nghi can sát hại chủ nợ rồi đốt xác trong thùng phuy để phi tang.

Sáng 23/2, theo báo Tiền Phong, Phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La, Bộ Công an bắt giữ nghi can sát hại chủ nợ rồi đốt xác trong thùng phuy. Nghi can được xác định là Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú tại xóm 1 xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng) bị bắt giữ khi đang bỏ trốn trên xe khách.

Phạm Ngọc Tuấn bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 23/2, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP. Hải Phòng về vụ việc một người đàn ông bị sát hại rồi đốt xác trong thùng phuy để phi tang xảy ra trên địa bàn. Theo Vietnamplus, sau khi xác nhận lại thông tin thì nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Cơ quan chức năng suy đoán Tuấn là nghi can sát hại anh L. và đang định bỏ trốn lên Sơn La. Ngay sau đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh cùng Cục CSHS, Phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng nhanh chóng tổ chức chốt chặn, truy tìm nghi can đang chạy trốn. Đến 3h sáng ngày 23/2, cơ quan chức năng tiến hành dừng kiểm tra xe khách nhà xe Hùng Long, chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La). Trên xe, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ đối tượng trên thành công.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, vào tối 22/2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có vụ giết người, đốt xác xảy ra tại khu vực xã Lê Lợi, huyện An Dương. Người dân phát hiện có mùi khét trong vườn ngôi nhà thuộc thôn Tràng Duệ (xã Lê Lợi, huyện An Dương) nghi do đốt rác. Tuy nhiên khi kiểm tra thì người này phát hiện có một thi thể người đã bị đốt cháy đến biến dạng trong thùng phuy. Trên thi thể nạn nhân còn có vết chém ở cổ, nghi bị giết trước khi đem đi thiêu xác. Người này nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an địa phương để làm rõ vụ việc. Theo cơ quan chức năng, bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do con nợ sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang.

Đến 5h sáng cùng ngày, Công an TP. Hải Phòng đã di lý nghi can Tuấn về Hải Phòng để tiếp tục điều tra. Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai của đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chi Nguyễn (t/h)