Nghi chồng 'vụng trộm' bên ngoài, vợ chi 3 triệu thuê người đốt nhà tình địch để dằn mặt

Theo tin từ tờ Công an nhân dân, khoảng 23h30 ngày 13/12/2019, căn nhà cấp 4 của chị S.T.P. (SN 1976, trú tại thông Nà Buốc, xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn ) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa gần như nuốt trọn ngôi nhà khiến tường bị nứt toác, mái nhà bị cháy, sập…

Khi hàng xóm chạy sang cứu giúp và kiểm tra thì thấy nhiều điều bất thường nên đã trình báo cơ quan Công an. Ngay sau đó, Công an huyện Na Rì có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, điều tra vụ cháy.

Đồ vật trong nhà bị cháy trụi

Kết quả cho thấy, vụ cháy có dấu hiệu bị con người đốt chứ không phải cháy nổ do sơ xuất của chủ nhà. Lúc hỏa hoạn xảy ra trong nhà không có người, các nguồn điện nhiệt không sử dụng, một số tài sản bị đập phá, lửa cháy từ căn nhà chính lan sang các khu vực khác. Đặc biệt, có một ô cửa kính trong nhà chị P. bị đập vỡ, điều này chứng tỏ đã có người chủ ý gây ra vụ hỏa hoạn.

Từ phán đoán trên, Công an huyện Na Rì bắt đầu truy xuất các mối quan hệ của chị P. để tìm đối tượng nghi vấn. Sau 2 ngày rà soát, Công an đã làm rõ được nguyên nhân vụ hỏa hoạn và đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra, chủ mưu vụ này là Bàn Thị Giang (SN 1985, trú tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn). Giang nảy sinh ý định đốt nhà chị P. là do nghi ngờ chồng có mối quan hệ vụng trộm với chị P.. Trong lúc tức giận, Giang đã nảy sinh ý định đốt nhà để dằn mặt.

Trước khi đốt nhà các đối tượng còn đập phá đồ đạc

Công an huyện Nà Ri triệu tập Giang đến làm việc. Tại trụ sở, Giang khai: Tháng 8/2019 đã gọi điện, chỉ cho Đặng Văn Mạnh (SN 2003, trú tại thôn Phiêng Kham, Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông – em cô ruột của Giang) biết nhà của chị P.. Khoảng 1 tuần trước khi sự việc xảy ra, Giang trao đổi ý định đốt nhà P. cho Mạnh và nhờ đối tượng này đi đốt nhà.

Nhưng Mạnh trả lời chưa thực hiện được ngay và cần thêm người hỗ trợ. Sau đó, Mạnh rủ thêm Triệu Văn Nhị (có tên khác là Ngoan, SN 1997, trú tại thôn Cây Thị, Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông) đi đốt cùng. Nhị đồng ý.

Ngày 11/12/2019, Giang nhắn tin cho Mạnh và Nhị hỏi có đi đốt nhà P. vào tối 12/12/2019 không thì Mạnh trả lời chưa chuẩn bị xăng nên thống nhất sẽ đốt vào tối ngày 13/12.

Để thực hiện phi vụ này, Nhị còn rủ thêm 1 đối tượng khác là Triệu Văn Sỉ (23 tuổi, người cùng thôn). Sau khi thống nhất phương án đốt nhà và thời gian, sáng 13/12, Giang mua 5 lít xăng, 3 lưỡi cưa sắt, 1 bật lửa cùng 1 con dao nhọn cho vào túi để trước cửa nhà.

Toàn bộ mái nhà bị cháy rụi và đổ sập sau vụ cháy

Khoảng 21h30 ngày 13/12, nhóm đối tượng này phóng xe đến nhà Giang lấy túi đồ rồi di chuyển đến nhà chị P.. Do biết chị P. không ở nhà nhưng khóa cửa kỹ nên các đối tượng lấy cưa sắt cưa khóa nhưng không được. Thế là tất cả di chuyển ra phía sau đập vỡ ô kính cửa sổ vào chui vào trong.

Mạnh có nhiệm vụ “cảnh giới”, còn Nhị và Sỉ thông qua ô kính vào bên trong đập phá tài sản, sau đó dùng xăng tưới lên giường chiếu… và châm lửa đốt.

Thậm chí, trong quá trình đập phá và đốt nhà các đối tượng còn dùng điện thoại ghi lại để làm bằng chứng báo cáo cho Giang. Xong việc, Giang trả cho 3 đối tượng 3 triệu tiền công.

Hiện nay Công an huyện Na Rì đang thu thập thêm chứng cứ, hoàn thiện các thủ tục để xử lý các đối tượng nói trên trước pháp luật

