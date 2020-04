Nghi có bom trong chiếc vali vô chủ, TP.HCM phong tỏa 1 đoạn phố

Trưa ngày 29/4, lực lượng Công an quận Gò Vấp phối hợp với 1 số đơn vị của Công an TP.HCM đã tiến hành phong tỏa một đoạn đường vì nghi ngờ có vali chứa bom tại khu vực này.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, một người đàn ông không rõ lai lịch đã mang một chiếc vali đỏ đến gửi nhờ tại cửa hàng tiện lợi ở số 240 đường Phạm Văn Chiêu và nói sẽ quay lại.





Tuy nhiên sau đó không thấy người đàn ông quay lại lấy, những người dân xung quanh bắt đầu đồn đoán, nghi có chứa bom bên trong nên quyết định trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường để điều tra. Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM và 1 số đơn vị khác cũng nhanh chóng được điều động tới hiện trường, phối hợp với Công an quận Gò Vấp.

Đến trưa ngày 29/4, tuyến đường vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: Zing

Sau khi soi chiếu bằng thiết bằng thiết bị chuyên dụng, cơ quan chức năng phát hiện bên trong vali có chứa túi đồ nhưng không xác định được có gì bên trong.

Đến 14h cùng ngày, cảnh sát quyết định mở chiếc vali ra để kiểm tra. Lúc này lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện bên trong chỉ là quần áo và đồ dùng cá nhân.

Đến thời điểm này, đoạn đường Phạm Văn Chiêu đã được dỡ bỏ phong tỏa. Cảnh sát cũng đã rút khỏi hiện trường.

Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, một sự việc tương tự cũng từng xảy ra trên địa bàn TP.HCM. Khoảng 13h30 ngày 2/3/2019, nhiều người phát hiện một chiếc vali vô chủ nằm trên đường Phan Đình Giót, quận Tân Bình liền báo tin cho Công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng quận Tân Bình đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh. Bộ đội biên phòng TP.HCM cũng đã huy động hàng chục dân quân đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, qua quá trình kiểm tra chiếc vali, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc vali vô chủ trên không có chất nổ, chỉ có đồ dùng cá nhân.

Nhận định chiếc vali do người nào đó bỏ quên, lực lượng chức năng đã bàn giao vali cho Công an phường lập biên bản xử lý và tìm chủ nhân.

Your browser does not support HTML5 video.

Công an mở vali quấn băng keo chứa thi thể người

Kiều Đỗ (t/h)