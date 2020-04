Nghĩ công an mải chống dịch, nam thanh niên nhận chuyển 2kg ma túy với giá 10 triệu

Cho rằng, Công an mải lo chống dịch không để ý đến những vấn đề khác nên Sồng A Ký nhận lời người cùng xã vận chuyển 2kg ma túy với giá 10 triệu đồng.

Sáng sớm ngày 12/4, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Vân Hồ triệt phá thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đối tượng bị bắt trong vụ này là Sồng A Ký (SN 1993, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La). Công an thu giữ tại hiện trường 2 túi ma túy với tổng trọng lượng là 2kg. Ngoài ra, Công an còn thu giữ các tang vật khác gồm 2 điện thoại di động, 10 triệu đồng và một số tang vật liên quan khác.

Sồng A Ký khai tại cơ quan điều tra, do nghĩ lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch COVID-19 nên đã nhận 10 triệu đồng của người cùng xã Lóng luông để mang số ma túy trên giao cho một người không biết tên, không rõ địa chỉ. Chỉ biết người này đang đứng đợi sẵn ở Quốc lộ 6 trên địa bàn bản Co Chàm, xã Lóng Luông.



Sồng A Ký và tang vật tại cơ quan điều tra

Nhưng Sồng A Ký không ngờ được khi đi đến địa điểm trên thì bị Công an phát hiện, bắt giữ. Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ mua bán trái phép chất ma túy này.

Trước đó, ngày 23/3 tại Km 03, Quốc lộ 4G, thuộc địa phận bản Co Hịnh, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sốp Cộp chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng Mường Lạn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Vì Văn Phong (SN 1988, trú tại bản Long San, xã Sen Phượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) và Chảo Ông Tá (SN 1988, trú tại thôn Bản Toòng, xã Bản Phùng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Tang vật thu giữ tại hiện trường là 4.361 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Phong và Tá khai đã mua số ma túy trên với mục đích để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)