Nghỉ dài do lo ngại COVID-19, học sinh có phải học bù cuối tuần?

Bộ GD-ĐT đã quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 sau kì nghỉ dài do lo ngại COVID-19, theo đó nhiều khả năng học sinh sẽ không phải học bù cuối tuần.

Tối 22/2, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT), ông Nguyễn Xuân Thành cho biết Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ký công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Bộ cũng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, TP xem xét việc cho học sinh, sinh viên các cấp đi học trở lại sau khi tạm nghỉ do lo ngại COVID-19 , dự kiến sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.









Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:





Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.



Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020.





Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020.





Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia diễn ra từ ngày 23/7-26/7/2020.





Trao đổi với PV, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh cho rằng việc Bộ GD-ĐT lùi thời điểm kết thúc năm học 1 tháng, lùi kế hoạch thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7 là rất thuận lợi. Do thời gian nghỉ học tương đương với thời gian học bù, các em học sinh sẽ không phải học bù thứ 7, chủ nhật; không lo lắng đến việc ảnh hưởng chất lượng học sinh và các kỳ thi.





Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Phê cũng đồng tình, cho rằng việc điều chỉnh chương trình khung của Bộ khá hợp lý, học sinh sẽ không phải học thứ 7, chủ nhật mà vẫn có đủ thời gian học hết chương trình và ôn tập cho các kỳ thi quan trọng.





Một vị hiệu trưởng tại trường THPT ở Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh khung như trên tương đương với việc học sinh sẽ rút ngắn thời gian nghỉ hè. Vị hiệu trưởng này cho biết: "Nếu chúng ta vẫn thực hiện suôn sẻ các phần việc đó coi như đang thử nghiệm đề xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung về việc rút ngắn thời gian học sinh nghỉ hè và chia nhiều kỳ nghỉ/năm".

Chi Nguyễn (t/h)