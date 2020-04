Nghỉ dịch COVID-19 lâu, các cặp đôi Trung Quốc xếp hàng dài đăng ký ly hôn

Tỉ lệ ly hôn ở Trung Quốc những ngày gần đây liên tục tăng cao, nguyên do chủ yếu là do các cặp đôi phải nghỉ dịch lâu ngày, mâu thuẫn tăng đỉnh điểm, không thể chịu đựng được lẫn nhau.

Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, tại Trung Quốc, nhiều cặp đôi vẫn một mực xếp hàng dài đăng ký đòi ly hôn . Tronng những ngày gần đây, tỉ lệ ly hôn tại nước này bỗng tăng đột biến.

"Thực ra những năm gần đây tỉ lệ ly hôn tại Trung Quốc vốn đã cao, tuy nhiên khi dịch bệnh ập tới, buộc các cặp vợ chồng phải ở nhà với nhau hầu như toàn thời gian, mâu thuẫn càng nhiều nên tỉ lệ này mới tăng đột biến!", một nhân viên làm việc tại phòng thủ tục ly hôn cho hay.

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến các cặp đôi chia tay là do vấn đề kinh tế. Cặp vợ chồng trẻ nọ tại Vũ Hán đã phải ở nhà 2 tháng do dịch bệnh, ở nhà còn nuôi 2 đứa con nhỏ, vẫn phải đóng tiền xe, tiền nhà. Hai người trước đó đã hay mâu thuẫn, khi nghỉ dịch tưởng rằng sẽ có thời gian hòa giải nhưng hóa ra áp lực ngày càng nặng nề, khiến cả hai quyết định ly hôn. Có cặp đôi chỉ vì cãi cọ về vấn đề công việc tình nguyện của các y bác sĩ mà quyết định chia tay.

Tại Thượng Hải, số lượng các đơn đăng ký ly hôn tăng lên rất nhiều, có nhiều cặp chấp nhận đặt lịch hẹn trước đó 1 tháng mới có thể tới làm thủ tục. Còn ở Bắc Kinh, nhân viên tại cục cho hay có một hàng dài nam thanh nữ tú đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m xếp hàng chờ được đăng ký kết hôn. Dù vậy, người này cho biết thực ra số cặp đôi tới để ly hôn cao hơn rất nhiều.

"Miễn có thể ly hôn, có chết họ cũng phải ra tòa", một luật sư chia sẻ lời của thân chủ. Dù được khuyên nhủ dành thêm thời gian suy nghĩ về việc ly hôn, hầu hết các cặp đôi vẫn kiên quyết bỏ nhau. Các chuyên gia phân tích, lý do khiến các cặp đôi này kiên quyết ly hôn là vì trước đó họ đã có sẵn nhiều mâu thuẫn như bất đồng quan điểm, mẹ chồng - nàng dâu, bạo lực gia đình ,... dịch bệnh chỉ là.. "chất xúc tác" khiến những mâu thuẫn này càng tăng cao hơn mà thôi. Một chuyên gia khác cho hay: "Dịch bệnh này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng tinh thần, gia tăng áp lực kinh tế, người vợ vừa phải trông con, vừa không được ra ngoài khiến họ chỉ biết mắng mỏ chồng để giải khuây”.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng thời điểm này là lúc rất nhạy cảm, ai cũng là nạn nhân của dịch bệnh COVID-19 . Do đó, các cặp đôi nên suy nghĩ kỹ, không nên đưa ra những quyết định bốc đồng trong thời điểm này.

Chi Nguyễn (t/h)