Từ hôm nay, tự ý đăng ảnh người khác bị phạt tới 20 triệu đồng

Ngày 15/4, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3/2/2020 quy định về "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử" chính thức có hiệu lực, thay cho Nghị định 174/2013/NĐ-CP.

So với nghị định cũ thì Nghị định 15/2020/NĐ-CP đã quy định rõ ràng, chi tiết hơn về việc xử lý các vi phạm hành chính trong môi trường bưu chính, viễn thông; xử lý các thông tin sai lệch, giả mạo trên mạng xã hội . Đặc biệt là quy định về xử lý việc sử dụng thông tin của người khác mà không được sự đồng ý.

Tại điểm e khoản 3 Điều 102, các tổ chức thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của Pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Các cá nhân có cùng hành vi vi phạm trên thì mức phạt sẽ là 5-10 triệu đồng.

Nghị định cũng nêu rõ, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi:

Truy nhập, sử dụng, tiết lộ, làm gián đoạn, sửa đổi, phá hoại trái phép thông tin, hệ thống thông tin;

Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác;

Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bị cấm;

Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

Chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa trên mạng dưới bất kỳ hình thức nào;

Cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa trên mạng.

Đặc biệt, tại khoản 1, Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định tăng nặng chế tài với hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa tin sai sự thật.

Cụ thể, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi:

Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản ấn phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền Quốc gia;

Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm;

Trước đó, Nghị định 174/2013/NĐ-CP chưa có điều khoản riêng về xử phạt đối với hành vi đưa tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội mà chỉ quy định xử phạt chung đối với hành vi đưa tin giả mạo, sai sự thật, không phân biệt kênh đưa thông tin.



