Ở nhà vì cách ly xã hội, bàng hoàng phát hiện 2 con gái bị xâm hại nhiều lần

Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi xâm hại tình dục 2 bé gái 9 tuổi và 11 tuổi trên địa bàn.

Được biết, đối tượng này là Lê Trường Vinh (20 tuổi; ngụ xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần). Vinh bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ảnh minh họa

Trước đó, Công an huyện Tiểu Cần nhận được tin tố giác của người dân về việc Lê Trường Vinh có hành vi xâm hại tình dục 2 bé gái 9 và 11 tuổi ngụ cùng xã Tập Ngãi.

Nhận được tin báo Cơ quan điều tra đã mời Vinh lên làm việc. Nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, bước đầu nam thanh niên đã thừa nhận hành vi xâm hại trẻ em của mình.



Theo thông tin trên báo Người Lao Động, 2 bé gái nói trên là chị em ruột. Do cha mẹ đi làm thuê ở xa nên 2 bé được gửi cho ông bà chăm sóc. Trong thời gian này, Vinh đã nhiều lần xâm hại tình dục 2 bé gái.



Gần đây, khi cha mẹ 2 bé gái nghỉ làm, về nhà thực hiện cách ly Gần đây, khi cha mẹ 2 bé gái nghỉ làm, về nhà thực hiện cách ly xã hội chống dịch COVID-19 thì nghe con gái kể lại chuyện bị xâm hại. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức trình báo lên cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại, bạo lực

Cũng trong ngày 23/4, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương đã xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc một bé gái 9 tuổi tàn tật bị một người đàn ông 68 tuổi xâm hại tình dục. Tối 22/4, ông và cơ quan điều tra đã ký bàn giao người đàn ông này cho Cồng an tỉnh Hà Tĩnh điều tra về nghi án Giao cấu với trẻ em.



Kiều Đỗ (t/h)