Nghị lực chinh phục ánh sáng tri thức của “bông hồng khiếm thị” và chuyện tình cổ tích

Không may mắn, mắt của chị Hà không thể nhìn thấy ánh sáng như bao người bình thường. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chị đã đưa mình vượt tăm tối để tỏa sáng.

Chị là Đỗ Thúy Hà (SN 1981) là chủ tịch Hội người mù (HNM) quận Đống Đa, Hà Nội. Câu chuyện chinh phục ánh sáng tri thức của chị không hề dễ dàng mà đầy những thử thách. Tuy nhiên, không chịu khuất phục số phận, chị Hà đã từng bước chinh phục con đường đó để biến nó thành “ngọn đuốc”, thắp sáng cuộc đời mình và cả cộng đồng người khiếm thị.





Sự nỗ lực bền bỉ

Gần 30 năm trước, khi mới tròn 6 tuổi, đôi mắt chị Hà cứ bị mờ dần đi, nhìn mọi thứ như ảo ảnh. Bố mẹ đưa đi khám, bác sĩ kết luận chị bị thoái hóa võng mạc mắt, trường hợp này rất khó chữa trị.



Ít lâu sau, chị đành phải gác lại việc học ở trường vì đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Bố mẹ chị không cầm được nước mắt mỗi lần chứng kiến cảnh con gái bé nhỏ mò mẫm trong bóng tối. Biết cháu mình ham học, thích học, ông nội đã dùng bút dạ viết những chữ thật to lên giấy để chị có thể sờ vào các nét chữ nổi rồi đánh vần. Cho đến khi lên 9 tuổi, bố mẹ quyết định đưa chị vào lớp học chữ nổi dành cho người khiếm thị tại Trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).





Chị Đỗ Thúy Hà là một trong 9 người được vinh danh Công dân ưu tú Thủ đô năm 2016.





Chị Đỗ Thúy Hà tâm sự: “Trường Nguyễn Đình Chiểu là ngôi nhà lý tưởng cho những đứa trẻ đặc biệt. Ngày ấy, chúng tôi không chỉ được học chữ, mà còn được học hầu hết thứ gì mình muốn, được truyền cảm hứng sống lạc quan, tích cực. Tôi được định hướng, động viên từ thầy, cô giáo và cha mẹ nên bản thân luôn nỗ lực học tập, phấn đấu hết mình để đạt được thành tích tốt nhất”.



Việc học tập đối với người khiếm thị như chị Hà vốn là một thách thức. Từ việc tiếp thu kiến thức cho đến ghi nhớ bài vở và những ký năng cuộc sống hàng ngày đều cần phải nỗ lực. Mỗi ngày, Hà tập viết chữ nổi, tập lắng nghe, tập định hướng di chuyển và tập làm tất cả những việc của một người "bị cướp đi ánh sáng" cần phải làm. Ngoài học tập trên lớp, về nhà chị Hà còn nhờ em trai và những bạn tình nguyện giúp đỡ mình. Tận dụng thời gian nghỉ hè, chị Hà học trước chương trình học năm sau. Bên cạnh giờ học, chị dành thêm thời gian để tập làm những công việc nhà cho thuần thục.



Suốt 12 năm học, vượt qua nhiều khó khăn, Thúy Hà liên tục gặt hái danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm lớp 9, chị tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn miền Bắc do UNESCO tổ chức. Điều đáng nói là trong số 500 thí sinh dự thi chỉ mình chị bị khiếm thị. Tại cuộc thi đó, giám thị đã đọc đề cho chị rồi chị đọc đáp án của mình để giám thị ghi giúp vào giấy đã dọc phách. Chị Hà xúc động kể lại: “Lúc ấy Ban tổ chức còn đặt cả ghi âm để đảm bảo không ai nhắc bài cho mình. Nghĩ lại cũng thấy vui vui”. Kết quả cuối cùng của cuộc thi ấy, chị Hà đoạt giải Ba cuộc thi, một năm sau đó chị lại tiếp tục thở thành gương mặt “Nữ sinh Việt Nam”.



Vào năm lớp 11, Thúy Hà đạt Danh hiệu "Nữ sinh Việt Nam" do Báo Hoa học trò tổ chức. Chị còn vinh dự được gặp Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, được bắt tay với bà.



Những năm tháng học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, niềm yêu thích lớn nhất của chị Hà là tiếng Anh. Chia sẻ về ước mơ, chị Hà bồi hồi: “Hồi đó, có một đoàn khách nước ngoài đến thăm trường Nguyễn Đình Chiểu. Mình thấy các cô giáo Tiếng Anh phiên dịch cho bọn mình và đoàn khách. Mình chỉ ước mong sau này cũng làm được như cô. Được dạy tiếng Anh cho trẻ khiếm thị, để kể cho người nước ngoài nghe câu chuyện của chúng mình".



Thế rồi, chị nộp đơn thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và gửi gắm tất cả những hoài bão trong sáng nhất. Tuy nhiên, số phận lại lần nữa thử thách Hà một lần nữa, chị bị từ chối. "Mình đã khóc rất nhiều vì quá hy vọng. Họ không cần kiểm tra đánh giá năng lực của mình. Nếu bị từ chối vì thiếu năng lực thì chắc mình sẽ không cảm giác đau khổ đến vậy”, chị Hà tiếc nuối.



Một năm sau, cơ hội đã mở ra khi chị được trúng tuyển vào khoa tiếng Anh của Đại học Mở Hà Nội. Ngày chị nhập học, nhiều bạn bè, thầy cô tò mò với việc học tập của một người khiếm thị sẽ như thế nào. Đặc biệt hơn nữa, chị Hà còn được cả học bổng cho 4 năm học của mình tại đây.



Với một người kiến thị như chị Hà, việc học hết đại học đã là một kỳ tích nhưng chị không dừng lại ở đó. Kết thúc 4 năm học đại học với kết quả xuất sắc, Thu Hà ứng tuyển học bổng du học tại Nhật Bản với chương trình "Leadership training" dành riêng cho các lãnh đạo trẻ bị khuyết tật trên toàn thế giới.



Nhờ khả năng ngoại ngữ tốt và sự nhiệt huyết vốn có, chị đã trở thành người thứ hai ở Việt Nam đạt được học bổng này. Biết đây là cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống, chị Hà quyết tâm đi học tiếng Nhật để theo đuổi ước mơ. Những ngyaf đầu ở nước ngoài là thử thách không hề nhỏ đối với chị. Từ khâu sinh hoạt, học tập đều phải tự lập. Mặc dù chị Hà được đề xuất đưa đón bằng ô tô, nhưng chị đã từ chối. Vượt qua hết những khó khăn, chị hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp. Năm 2008, 2009 nhờ thành tích học tập xuất sắc, chị còn được mời trở lại Nhật Bản để tham gia hàng loạt các hội thảo dành cho người khuyết tật. Năm 2016 một lần nữa chị trở lại Nhật học kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án theo học bổng của Nhật.



Sau gần 2 năm học tập trở về Việt Nam, Đỗ Thúy Hà được bầu đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội người Mù quận Đống Đa. Bằng sự đồng cảm với tư cách là người trong cuộc, chị đã dùng chính sự cảm thông và những tri thức đã được học để truyền đạt lại cho những người khiếm thị.



Vận dụng những kĩ năng, kinh nghiệm có được từ những ngày học tập tại Nhật Bản, chị Hà đã thiết kế nhiều bài giảng, tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt giúp ích cho cộng đồng người khiếm thị trong quận hội. Chị tổ chức nhiều lớp dạy chữ nổi Braille, dạy vi tính, dạy nghề và tổ chức nhiều buổi sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu cho các hội viên. Mỗi hội viên ở các độ tuổi khác nhau, chị Hà lại có cách tiếp cận và khuyến khích riêng. Ngoài ra, chị liên hệ với nhiều tổ chức từ thiện để các hội viên có cơ hội được đào tạo. Những buổi sinh hoạt ấm nghĩa tình được diễn ra đều đặn. Đối với chị, mỗi sự tiến bộ của các thành viên trong hội cũng là hạnh phúc của chính mình.



Không dừng lại ở đó, chị lại tiếp tục đăng ký học lên Thạc sĩ tại Đại học Việt Nhật. Tuy khó khăn nhân đôi khi toàn bộ khóa học hoàn toàn bằng Tiếng Anh và học với những người bình thường, nhưng chị vẫn vượt qua, rinh về học bổng.





Trở thành niềm tự hào của chồng

Để làm nên thành công như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần vào sự tin tưởng, yêu thương của ông xã dành cho chị Hà. Chồng chị tên là Ngọc Anh. Năm 2010, trong một lần gặp gỡ bạn bè, anh Ngọc Anh vô tình được gặp gỡ chị Đỗ Thúy Hà và được nghe về hành trình đầy nghị lực của chị và đem lòng cảm mến người phụ nữ này. Sau những cuộc gặp gỡ, những tâm sự đầy chân thành tình yêu đến lúc nào không hay.



Chỉ sau một năm sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, anh đã coi chị là người phụ nữ sẽ đồng hành cùng mình đến suốt cuộc đời. Tuy nhiên, tình yêu của họ cũng gặp sự trắc trở từ phía bố mẹ, bạn bè. Bỏ qua những lời can ngăn, anh vẫn tin vào quyết định của mình. Qủa thật, chị Hà đã không làm anh thất vọng, chị đã cố gắng nhiều nhất để có thể trợ thành một người vợ tốt. Chị không nề hà để có thể vào bếp và làm tất cả những công việc nội trợ như bất kể một người phụ nữ bình thường nào.





Gia đình hạnh phúc của chị Hà



Điều này càng khiến anh Ngọc Anh tự hào vì có chị. Những lúc tụ họp, giao lưu với bạn bè, những người thân yêu, họp lớp cũ, anh đều dẫn chị đi theo mình. Đối với anh, chị luôn là sự hãnh diện của mình.



Cho đến giờ phút này, chị Hà vẫn nhớ như in câu nói khi anh Ngọc Anh cầu hôn chị: "Từ năm nay anh nghĩ rằng mình sẽ có những mùa đông không lạnh".



Hạnh phúc nhân đôi, vào cuối năm 2011, Hùng Anh, đứa con đầu lòng của anh chị chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả hai. 6 năm sau, năm 2017, Gia Anh ra đời đúng trong thời điểm chị đi học thạc sĩ. Cả hai đều là những đứa trẻ mắt sáng. Đó là món quà lớn nhất của anh chị.



Năm 2016, chị là một trong 9 cá nhân được trao tặng Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú". Đó là thành quả xứng đáng cho những cố gắng không ngừng nghỉ của chị trong suốt một hành trình dài.



Tuy là người khiếm thị nhưng những việc mà chị Hà làm đều khiến người ta phải ngưỡng mộ. Với tri thức, lòng thương yêu và hoạt động ý nghĩa cho Tuy là người khiếm thị nhưng những việc mà chị Hà làm đều khiến người ta phải ngưỡng mộ. Với tri thức, lòng thương yêu và hoạt động ý nghĩa cho xã hội , chị Hà thực sự tỏa sáng, góp thêm phần tin yêu vào cuộc đời.

