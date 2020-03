Nghị lực phi thường của thai phụ phát hiện ung thư máu 3 ngày trước khi 'vượt cạn'

Bằng nghị lực phi thường và sự hỗ trợ của cộng đồng, sản phụ ung thư máu đã vượt qua ca sinh mổ khó khăn, đón em bé ra đời bình an.

Sáng 20/3, chị Lưu Ngọc Lan (sinh năm 1991, giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội) vừa hạ sinh thành công con gái đầu lòng Nguyễn Ngọc Lan Chi. Em bé chào đời khỏe mạnh sau ca mổ lấy thai căng thẳng, khi mà chị Lan phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác để giành giật sự sống từ tay thần chết.

Được biết, chỉ 3 ngày trước khi sinh con, chị Lan mới hay mình bị ung thư máu. Lúc này, chị đang mang thai ở tuần thứ 37. Thiếu máu nặng, tiểu cầu giảm sâu, chị Lan bị đi tiểu ra máu và xuất huyết nhiều nơi.

Lúc này, bác sĩ quyết định chỉ định chị Lan phải sinh mổ, tuy nhiên khả năng cầm máu là rất thấp. Bác sĩ cũng tiên lượng sản phụ sẽ cần phải truyền nhiều máu và chế phẩm máu cả trước, trong và sau ca mổ. Trong khi đó, lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương không còn nhiều do ảnh hưởng của dịch COVID-19.



Thông tin trên khiến chị Lan không khỏi bàng hoàng, sợ hãi nhưng chị không cho phép mình gục ngã.

Ngày 19/3, cố gắng vượt qua bệnh tật, chị Lan lên mạng xã hội kêu gọi người thân, bạn bè và học sinh đến hiến máu để mình có thể thực hiện ca mổ an toàn. Chỉ trong chiều 19/3, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận hơn 200 đơn vị máu của những người tình nguyện.

Sau đó, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hội chẩn với các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, quyết định mổ lấy thai ngay tại viện. Sau những giờ phút căng thẳng, ca mổ lấy thai của chị Lưu Ngọc Lan đã diễn ra thành công nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, nỗ lực của bác sĩ và chính bản thân chị Lan.

Được biết, trong 3 ngày trước và trong ca mổ, chị Lan đã phải truyền trên 40 đơn vị chế phẩm máu các loại, bao gồm cả khối hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương, tủa lạnh. Dự kiến thời gian sau ca mổ, chị tiếp tục cần truyền thêm nhiều chế phẩm máu khác để chống chói với căn bệnh quái ác.

Kiều Đỗ (t/h)