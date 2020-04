Nghị lực vượt qua bóng tối của nhà báo trẻ khiếm thị và câu chuyện tình đẹp như cổ tích

Đang là một thanh niên với đôi mắt sáng khỏe mạnh và là một nhà báo trẻ năng nổ, đầy nhiệt huyết, thế nhưng, năm 30 tuổi, anh không còn nhìn thấy được sự vật chuyển động xung quanh. Đó là câu chuyện dài cảm động của anh Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân, biên tập viên báo Điện tử Thương trường.





Hành trình đi tìm ánh sáng trong bóng tối

Anh Nguyễn Tiến Thành sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, mang trong mình ước mơ trở thành nhà báo để đi nhiều nơi, phản ánh đậm nét hơi thở cuộc sống. Rồi ước mơ ấy cũng thành hiện thực, Thành trúng tuyến vào Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương. Được làm báo trong một môi trường chuyên nghiệp, anh quyết định chọn nơi này là điểm dừng chân trong hành trình theo đuổi niềm đam mê. Thế nhưng, ở năm 30 tuổi, biến cố đã bắt đầu ập đến với chàng thanh niên đang nhiệt huyết cống hiến. Anh bị mắc bệnh glocom - thiên đầu thống.



Tưởng chừng căn bệnh đơn giản ấy không ảnh hưởng gì đến ức khỏe, vậy mà càng ngày anh càng không chịu được những cơn đau đầu vật vã. Đi khám, anh mới biết bệnh tình đã nặng có thể sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Trải qua 6 lần liên tiếp phẫu thuật nhưng vẫn không cứu được đôi mắt, anh Thành dường như tuyệt vọng; Từ một người khỏe mạnh, đôi mắt sáng thành người không nhìn thấy bên ngoài thay đổi ra sao, xung quanh chỉ toàn một màu đen đến kinh hoàng. Anh nhớ lại những tháng ngày miệt mài bên máy tính, gõ bài, biên tập, chỉnh sửa thật kỹ trước khi đăng. Giờ đây, đôi mắt hỏng, có lẽ công việc mà mình yêu thích phải dừng lại.



Quá tuyệt vọng, anh đóng khép lòng mình, không muốn giao tiếp với mọi ngườ xung quanh, bởi anh chưa thể chấp nhận sự thật này. Thành lại ước, giá như, khi sinh ra anh đã bị mù để anh khỏi tiếc nuối những tháng ngày tươi đẹp. Giá như, anh quan tâm hơn tới Sức Khỏe của mình để không xảy ra điều đáng tiếc… Bao nhiêu câu “giá như” cứ lởn vởn khiến anh day dứt.

Chân dung nhà báo khiếm thị Nguyễn Tiến Thành

Trong mọi sinh hoạt cá nhân của anh đều phải nhờ cậy tới bố mẹ chăm sóc. Những ngày mới mất ánh sáng, Thành tự dò dẫm đi lại trong nhà dù nhiều lần đâm đầu vào tủ, vào tường. Có một lần anh quờ tay lên bàn, chiếc ấm tích rơi xuống đất vỡ toang. Ở buồng trong, nghe tiếng đổ vỡ, bà mẹ hét con trai đứng im để dọn dẹp, tránh đứt chân. "Tôi đứng chôn chân một chỗ, cảm giác bất lực dâng trào", anh kể.



Suốt ngày quanh quẩn trong nhà, Thành bực bội với mọi người. Mỗi bữa ăn cơm, anh được hướng dẫn gắp thức ăn. Anh gắp chệch đúa, bố nói: "Không phải chỗ đó, gắp đĩa này" khiến anh cáu gắt, buông bát đứng dậy.



Không ít lần anh nghĩ đên chuyện tiêu cực. Một hôm, đứa cháu gái 6 tuổi dẫn chú ra ngoài hóng gió, ngây thơ nói: "Cháu đố chú nhảy dù được từ tầng 2 xuống đất", Thành chột dạ, bàn tay anh bấu chặt vào lan can, một ý nghĩ thoáng qua "Hay nhảy xuống cho xong đời". Đang miên man suy nghĩ, bỗng tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm khiến anh bừng tỉnh: "Dù sao cuộc đời tôi vẫn còn bố mẹ. Họ yêu thương tôi mà sao không thể tự bình tâm lại được".



Vào Tết năm 2012, người hàng xóm tới thăm, gợi ý anh nên gia nhập Hội người mù quận để học nghề. "Tham gia nhiều hoạt động khiến cháu tươi vui hơn là nằm nhà đấy", người này nhắc. Chán quanh quẩn ở nhà, hôm sau Thành nhờ bạn đèo đến xin gia nhập hội khiếm thị.



Thế rồi, anh được gửi đi học chữ nổi, tin học và các kỹ năng di chuyển tại Hội người mù Việt Nam. Một năm kể từ ngày hai mắt hỏng vĩnh viễn, đồ đạc trong nhà Thành không còn rơi vỡ nữa.



Rất may mắn, trong lớp học này, Thành quen bạn trai tên Thái bị mù từ năm 14 tuổi. Cậu bạn này rất đặc biệt, dù bị khiếm thị nhưng Thái rất giỏi tin học, là thầy giáo dạy các bạn trong lớp. Biết được câu chuyện của Thành, Thái khuyên anh trở lại làm báo bằng công nghệ chữ nổi. Được động viên, Thành tham gia một cuộc thi viết về người tốt, việc tốt của quận. Bài viết của anh giành giải 3 ở cấp thành phố.



Sau đó, anh nhận bài về biên tập và viết cho một thể loại mới ở chương trình phát thanh của Sau đó, anh nhận bài về biên tập và viết cho một thể loại mới ở chương trình phát thanh của VOV giao thông. Anh say sưa làm việc và cảm thấy cuộc sống vẫn may mắn bởi được làm đúng công việc mình yêu thích. Đâu chỉ dùng lại ở đó, anh vận dụng những gì đã học được từ chữ Braille để thu thập thông tin và viết về các bệnh của mắt để tuyên truyền cho cộng đồng. Thành mạnh dạn đề xuất với chương trình “Niềm tin ánh sáng” của Đài Tiếng nói Việt Nam mở chuyên mục “Tư vấn sức khỏe thị giác”, đề xuất đó đã được lãnh đạo Đài phê duyệt, anh trở thành cộng tác viên cho chuyên mục.



Cuối năm 2012, anh Thành được nhận vào làm việc tại Tạp chí Thương trường. Cùng với công việc phản ánh, tuyên truyền về sự phát triển của các doanh nghiệp - doanh nhân, anh còn đảm nhiệm chuyên mục Nhân ái trên trang điện tử thuongtruong.com.vn.



Mỉm cười, anh Thành chia sẻ: “Không ai trong cuộc đời hoàn hảo cả. Dù mắt không nhìn thấy nữa nhưng tôi đã quen và chấp nhận điều này. Với tôi, bây giờ, được chung tay giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ là một niềm hạnh phúc”.





"Nguyện làm đôi mắt cho anh"



Cơ duyên cho Thành gặp Hồng khi trong một lần, anh đi phỏng vấn một doanh nghiệp Trung Quốc. Trước khi đến anh được phiên dịch của công ty gửi cho tài liệu tham khảo, hai người trao đổi qua lại. Và, phiên dịch viên đó không ai khác là Hồng, cô là giảng viêm một trường đại học tại Hà Nội.

Anh Thành rạng ngời bên người vợ tào khang





Ngay lần đầu gặp nhau, nhìn thấy khuôn mặt thư sinh của Thành, cô phiên dịch trẻ đã ấn tượng ngay. Hồng chủ động giúp đỡ mọi việc và hứa sẽ chở đi phỏng vấn khi anh cần. “Anh Thành bị khiếm thị nhưng làm việc rất chuyên nghiệp nên tôi chủ động hỏi han, chia sẻ. Dù sao tôi còn sáng mắt, anh ấy thì không”, chị Hồng nói.





Anh Nguyễn Tiến Thành trao quà cho hội viên khiếm thị năm mới 2020

Kể từ sau làn gặp gỡ đó, Hồng nhiệt tình chủ động chở Thành đi phỏng vấn nhiều nơi nữa trong thành phố. Đi cà phê cô dắt tay, đi ăn phở cô vắt chanh lấy đũa cho Thành. Tần suất gặp gỡ của hai người ngày càng nhiều, nhất là vào dịp hè khi Hồng được nghỉ dạy. Rồi tình cảm trong Thành dần lớn lên, nhưng chàng trai đó luôn im lặng, bởi người như anh đâu dám mơ tới hạnh phúc riêng.



Sau một năm quen biết, anh lấy hết can đảm mời cô bạn gái đến một quán cà phê rồi ngỏ lời. Cả buổi Hồng chỉ im lặng rồi đưa Thành về. Sau 2 tháng, Hồng nhắn Thành qua nhà chơi, ra mắt bố mẹ. Vừa nhìn thấy Thành, mẹ cô thở dài, không tiếp.



Biết bác gái khó có thể chấp nhận, Thành chỉ đáp: "Dù hỏng mắt nhưng cháu vẫn làm việc bình thường. Cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho Hồng", rồi lặng lẽ ra về. Đến Tết 2014, một lần nữa Thành qua nhà bạn gái, lần này bố mẹ Hồng hỏi han về sức khỏe và công việc của anh. Một tháng sau, đám cưới của hai người diễn ra. Giây phút tuyên bố cả hai thành vợ chồng, anh nắm chặt tay vợ, nước mắt tuôn chảy. Đây là lần thứ hai Thành khóc sau khi hỏng mắt.



Là vợ, Hồng luôn hộ tống chồng đến các buổi phỏng vấn và giúp anh chụp ảnh. Tòa soạn nơi anh làm việc, người ta gọi cô là "Con mắt thứ hai của chồng". Giữa năm 2015, cả hai đón thêm thành viên mới là hai cô con gái. Cảm giác lần đầu tiên bế con trên tay, anh ngập ngừng sờ nắn. Đôi bàn tay gân guốc khựng lại trước hai sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy, vui sướng khi cả hai đều lành lặn.





Anh Thành vinh dự được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của UBND TP Hà Nội

Trăn trở nhất trong anh khi nghĩ tới những người khiếm thị xung quanh mình chưa bao giờ có được một đám cưới đúng nghĩa. Vậy là, đến tháng 9/2019, khi đã trở thành Chủ tịch hội người mù Thanh Xuân, anh nêu ý tưởng với các mạnh thường quân.



2 tháng sau, cùng với sự giúp đỡ của một trung tâm tiệc cưới, 21 cặp vợ chồng khiếm thị trên địa bàn Hà Nội đã có một đám cưới tập thể tràn ngập niềm vui. Trong đó có cặp đôi già nhất đã hơn 70 tuổi. Gặp Thành, cụ bà mắt mờ đục nắm tay anh rưng rưng “Cả đời bác chỉ mong một lần được mặc váy cưới, giờ nhờ cháu mà việc đó thành sự thật”.



Nhờ những kiến thức về báo chí, Thành được Hội người mù Hà Nội mời làm giáo viên hướng dẫn các hội viên về cách viết tin bài trên các loại hình báo chí. Ngoài ra, anh còn thường xuyên liên hệ, vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, trao học bổng cho học sinh, sinh viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, hòa nhập với cộng đồng.



Vào cuối năm 2019, Nguyễn Tiến Thành được trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của Thành phố Hà Nội.





