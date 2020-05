Nghi mẹ cặp kè với trai trẻ, con trai đốt xe máy “lạ” để dằn mặt

Sáng ngày 18/5, Công an xã Mai Thủy phát hiện tại cánh đồng thuộc thôn Châu Xá, xã Mai Thủy có 1 chiếc xe máy bị cháy trơ khung nên đã trình báo đến Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình ).

Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra. Qua xác minh phát hiện chiếc xe bị cháy là của anh Nguyễn Văn Th. (SN 1986, ngụ tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy).

Mở rộng điều tra, Công an huyện Lệ Thủy xác định được nghi can đốt xe là Phan Đức Sáng (SN 1995, trú tại thôn Châu Xá, xã Mai Thủy, Lệ Thủy). Ngay lập tức Sáng bị triệu tập lên trụ sở Công an làm việc.