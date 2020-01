Nghi ngáo đá, người đàn ông tự châm lửa đốt nhà mùng 3 Tết

Chiều 27/1, Phòng PCCC&CHCN, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khống chế thành công vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn do một người đàn ông tự châm lửa đốt nhà. Đơn vị cho biết đã huy động lực lượng, dập lửa thành công ngôi nhà ở khu phố 2, phường 1, TP. Đông Hà.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa

Trước đó, vào 9h15 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà anh Trương Văn N. (37 tuổi, ngụ đường Đinh Tiên Hoàng, KP.2, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Người dân phát hiện đám cháy hốt hoảng tìm cách dập lửa, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Trị đã lập tức cử người và phương tiện đến cứu. Khoảng 11h trưa cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên nhiều vật dụng trong nhà đã bị cháy. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh N. tự châm lửa đốt nhà. N. bị nghi ngờ ngáo đá , trong cơn phê thuốc đã châm lửa đốt nhà, cố thủ bên trong. Phải đến khi cơ quan công an đến hiện trường thuyết phục, anh N. mới tự đi ra ngoài và đến trụ sở công an để lấy lời khai.

Trước đó, tại cơ sở kinh doanh mút xốp ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bất ngờ cháy lớn . Người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành nên đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an. Lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều động hơn 5 xe cứu hỏa, hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được điều đến hiện trường dập lửa

Do bên trong cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã lan ra rất nhanh khiến người dân xung quanh hoảng hốt tháo chạy, di dời tài sản. Sau khoảng 1 tiếng dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế, rất may không có thương vong về người. Đến hơn 18h cùng ngày, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai vẫn đang túc trực phun nước dập tàn lửa đề phòng cháy trở lại tại cơ sở kinh doanh mút xốp nằm bên Quốc lộ 1.

