 Nghi phạm khai sát hại sư thầy và phật tử chùa Quảng Ân để lấy cắp 750 triệu trả nợ

Tối 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị nhận được tin báo từ nhiều người khẳng định, họ nhận được số tiền trả nợ từ Nguyễn Thanh Tâm - đối tượng sát hại sư thầy và phật tử chùa Quảng Ân (huyện Hàm Tân). Ngay sau đó, lực lượng công an cũng đã đến khám nhà riêng của nghi phạm, thu giữ số tiền khổng lồ lên tới hàng trăm triệu đồng.





Cụ thể, các cuộc gọi đến công an xác nhận, đối tượng Tâm đã nợ tiền của họ và bất ngờ gom được tiền trả nợ trong một thời gian ngắn. Do đó, công an nghi ngờ số tiền này có liên quan đến vụ giết người ở chùa Quảng Ân xảy ra trước đó.





Theo VTC News, cũng trong ngày 28/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành di lý nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm từ Phòng Cảnh sát hình sự về nhà của đối tượng (khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) để tìm thêm tang chứng cho vụ án. Tại nhà của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 250 triệu đồng. Tâm cũng khai thêm, khoảng 500 triệu đồng còn lại đã mang đi trả nợ cho nhiều người.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm.



Ngày 27/3, Nguyễn Thanh Tâm cũng đã được đưa về một khu nghĩa trang tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa. Tại đây, cảnh sát thu một khúc gỗ tròn - xác định là hung khí gây án. Sau đó, đối tượng được tiếp tục di lý đến khu vực đối tượng đốt tay nải đựng tài sản, giấy tờ của Thượng toạ Thích Nguyên Lộc.





Ngoài 750 triệu đồng lấy cắp để trả nợ, trước đó Tâm còn khai đã lấy 3 điện thoại di động, hai chùm chìa khoá và một xâu chuỗi niệm Phật sau khi sát hại sư thầy và phật tử chùa Quảng Ân.

Tang vật được thu giữ.









Ngay lập tức, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc điều tra, nhanh chóng truy bắt hung thủ gây án. Sau 48 giờ truy án quyết liệt, Công an đã bắt giữ được nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm khi hắn đang lẩn trốn ở quận 9, TP Hồ Chí Minh.



Qua tìm hiểu được biết, Tâm là một phật tử thường xuyên đến chùa và khá thân thiết với những người trong chùa. Như Báo Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin, chiều 23/3 tại chùa Quảng Ân người dân phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) tử vong trong căn phòng phía sau nơi thờ tự. Cạnh đó là phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người đi làm công quả tại chùa), nạn nhân duy nhất sống sót là bà Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi, mẹ ruột của nạn nhân Yến).Ngay lập tức, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc điều tra, nhanh chóng truy bắt hung thủ gây án. Sau 48 giờ truy án quyết liệt, Công an đã bắt giữ được nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm khi hắn đang lẩn trốn ở quận 9, TP Hồ Chí Minh.Qua tìm hiểu được biết, Tâm là một phật tử thường xuyên đến chùa và khá thân thiết với những người trong chùa. gia đình Tâm thuộc hàng khá giả, có xe hơi. Tâm mới cưới vợ được 1 năm, lại còn mới xây nhà.

Your browser does not support HTML5 video.

Thời điểm phát hiện thi thể các nạn nhân rất nhiều người dân đã đến xem.





Xem thêm: Nghi phạm khai sát hại sư thầy và phật tử chùa Quảng Ân để lấy cắp 750 triệu trả nợ



Thùy Nguyễn (t/h)