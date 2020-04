Hành tung của gã trộm giết thiếu nữ 16 tuổi: Bình tĩnh tắm rửa, ăn mì tôm, trả phòng trọ rồi bỏ trốn

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, để bắt giữ được nghi can Đậu Đức Mười, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Công an huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông và Công an tỉnh Đắc Lắk. Ngay sau đó, đối tượng Mười đã được di lý về Công an tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác điều ra về hành vi giết người , cướp tài sản.