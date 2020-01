Nghi `tình địch` chở người yêu mình đi chơi, nam thanh niên rủ bạn chặn đánh dằn mặt

Ngày 22/1, Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang củng cố tài liệu để xử lý nhóm đối tượng gồm Lê Văn Tuấn (22 tuổi), Nguyễn Văn Tám (30 tuổi) và Đỗ Văn Uy (22 tuổi, cùng trú huyện Hoằng Hóa) về hành vi Bắt giữ người trái Pháp luật

Các đối tượng tại trụ sở công an

Trước đó, vào ngày 15/1, Tuấn nghi ngờ anh C.X.Đ (trú xã Hoằng Quang, TP. Thanh Hóa) có tình ý với bạn gái của mình. Nghi ngờ "tình địch" chở người yêu mình đi chơi, Tuấn đã lên cơn ghen và rủ thêm Tám, Uy chặn đường đánh dằn mặt anh Đ.

Không chỉ hành hung, đánh đập nạn nhân, nhóm đối tượng còn bắt giữ trái phép và đưa anh Đ. về một khách sạn ở xã Hoằng Trường để tiếp tục đánh dằn mặt. Chỉ đến khi có người phát hiện, các đối tượng trên mới chịu thả cho anh Đ về nhà.

Sau đó, nạn nhân đã báo tin cho cơ quan công an. Công an huyện Hoằng Hóa đã tiến hành điều tra và làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 6/11, Công an tỉnh Long An đã tạm giữ Nguyễn Trường Luân (25 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi " Giết người ". Luân đã đâm anh Nguyễn Đăng L. (27 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc) tử vong vào ngày 26/9.

Theo điều tra ban đầu, Luân cùng chị C. (trú huyện Cần Đước) sống với nhau như vợ chồng tại nhà trọ ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc. Đến tháng 9/2019, anh L. thuê trọ đối diện phòng chị C. Đến ngày 25/9, Luân cùng C. và một người khác tổ chức dùng ma túy đá tại phòng trọ. Khi tỉnh dậy, Luân thấy C. đi đâu mất nên hỏi thăm hàng xóm và biết chị C. đang ngủ cùng L. trong phòng trọ của L.

Đến rạng sáng hôm sau, Luân thấy chị C. đi ra từ phòng trọ của L. nên cả hai đã gây gổ, mâu thuẫn với nhau. Luân tấn công chị C. nên bị anh L. can ngăn, đạp ngã ra sàn nhà rồi bỏ chạy, đánh rơi một con dao tự chế. Luân vớ lấy con dao này rồi đuổi theo đâm L. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông. Clip: THVL

Chi Nguyễn (t/h)