Theo mẹ sang nhà người tình ngủ qua đêm, bé gái 9 tuổi bị dâm ô nhiều lần

Tin tức từ báo PLO cho biết, chiều nay ngày 15/1, ông Phạm Đình Nghinh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TP.HCM đã ký Công văn 02/2020 gửi Chi cục Thi hành án dân sự quận 5 (TP.HCM) về việc can thiệp hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ có nguy cơ bị xâm hại. Ngay chiều cùng ngày, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự quận 5 đã ký nhận công văn này của hội.

Trong công văn ghi rõ về vụ việc cháu bé 9 tuổi bị xâm hại và vụ việc cũng đang được Công an quận 2 tiến hành điều tra xác minh. Cụ thể, cháu Q. (sinh tháng 12/2011) ở với mẹ sau khi bố mẹ ly hôn vào hồi tháng 4/2019. Sau đó, mẹ bé thường xuyên dẫn em đến nhà bạn trai ở phường Thảo Điền, quận 2 (TP. HCM ngủ lại qua đêm. Nhiều lần, bạn trai của mẹ đã có những hành vi dâm ô bé vào nửa đêm như sờ mó và bóp ngực em...

Sau khi phát hiện vụ việc, UBND phường Thảo Điền (quận 2), Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (nơi bé gái đang học) cùng Công an phường Bến Nghé (quận 1) và bên nội, bên ngoại của bé đã thống nhất cho bé về ở với bố là ông Nguyễn Trần Việt (ngụ tại phường 4, quận 5) để bảo vệ bé.



Theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017, bé Q. được cách ly khỏi người mẹ và giao về cho bố nuôi nấng, trông nom. Nhận được tin báo vụ việc, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM Trần Ngọc Sơn đã ký văn bản gửi Phòng Lao động-Thương binh và xã hội quận 2 về việc phối hợp can thiệp đối với trẻ bị xâm hại tình dục vào ngày 10/1/2020.

Bên cạnh đó, sở cũng yêu cầu Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận 2 cập nhật thông tin quá trình xác minh, kết quả xử lý hành vi vi phạm, công tác hỗ trợ đối với trẻ, báo cáo nhanh tiến độ để sở tổng hợp và báo cáo UBND TP.HCM theo quy định, theo PLO.



