Nghi vấn COVID-19 xuất hiện ở châu Âu trước khi Trung Quốc báo dịch, WHO kêu gọi điều tra lại

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Vi khuẩn phát hiện một ca bệnh đặc biệt được tờ New York Post ví như bệnh nhân COVID-19 "số 0" của Châu Âu.

Nghiên cứu đã kiểm tra lại mẫu bệnh phẩm của 24 bệnh nhân được điều trị vào tháng 12/2019 và tháng 1/2020. Những người này được xét nghiệm khẳng định không mắc cúm trước khi người ta biến đến sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 ở "lục địa già".

Trong số này, người ta phát hiện ra Amirouche Hammar - người đàn ông 42 tuổi sinh ra ở Algeria, sống ở Pháp từ nhiều năm nay và làm nghề bán cá, bị mắc COVID-19.

Đáng nói, Hammar đến Bệnh viện thăm khám ngày 27/12/2019 và được thông báo rằng các triệu chứng của anh không phải bệnh cúm thông thường. Còn nhớ đây là thời điểm mà thế giới chưa hình dung gì về một loại dịch bệnh sắp hoành hành. Phải 4 ngày sau đó, tức 31/12/2019, chính quyền Trung Quốc mới đưa ra những cảnh báo đầu tiên về căn bệnh viêm phổi do loại virus lạ ở Vũ Hán.



Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Pháp hôm 5/5, Hammar nhắc lại những chẩn đoán của bác sĩ về việc anh mắc phải căn bệnh lạ: "Có lẽ bạn bị nhiễm trùng phổi, dù chưa chắc chắn, nhưng tình trạng là rất nghiêm trọng bởi vì bạn đang ho ra máu. Đó không phải là bệnh cúm thông thường".



Đáng nói hơn, người đàn ông này đã không đi du lịch nước ngoài trong nhiều tháng trước khi ngã bệnh, và không biết mình có thể bị mắc bệnh ở đâu. Vợ ông làm việc tại một cửa hàng bán lẻ gần sân bay Paris và thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch nước ngoài.

Đối với giới nghiên cứu, còn quá sớm để khẳng định người đàn ông này là "bệnh nhân số 0" của Pháp. Tuy vậy, việc xác định bệnh nhân bị nhiễm đầu tiên rất đáng quan tâm về mặt dịch tễ học, vì nó thay đổi đáng kể kiến thức về SARS-CoV-2 và sự lây lan ở Pháp.



Tiến sĩ Yves Cohen - chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu hồi cứu cho biết, việc xác định bệnh nhân mắc bệnh đầu tiên rất trọng đối với dịch tễ học vì nó có thể thay đổi đáng kể các hiểu biết về căn bệnh mới này.



Nhận định về trường hợp này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng báo cáo về việc COVID-19 đã xuất hiện vào tháng 12/2019 ở Pháp, sớm hơn so với suy nghĩ trước đây, là "không đáng ngạc nhiên", và kêu gọi các nước điều tra bất kỳ trường hợp nào khác đáng ngờ.



Phát ngôn viên của WHO, Christian Lindmeier, tin rằng những phát hiện mới này là có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tính chất của chủng virus corona mới. Đồng thời, ông đề xuất tất cả các quốc gia có trường hợp viêm phổi không xác định trong những tháng gần đây hay thậm chí là từ tháng 11, 12 năm ngoái nên tiến hành kiểm tra lại.

