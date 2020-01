Nghi vấn dịch viêm phổi ở Trung Quốc do loại virus mới gây ra

Ngày 8/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra nhận định dịch viêm phổi lạ bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc thời gian qua có thể do một loại virus cùng họ với các loại virus từng gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp tính nặng SARS và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông MERS.

WHO khẳng định cần thêm thời gian và những thông tin toàn diện hơn mới có thể xác định chính xác mầm bệnh gây ra dịch viêm phổi lạ này. Tổ chức này cũng cho rằng một biến thể mới của virus corona có thể là nguyên nhân.



Cũng theo WHO, ngày y tế Trung Quốc đã tiến hành các thí nghiệm và loại trừ khả năng các virus corona từng gây ra đại dịch SARS và dịch MERS là nguyên nhân của dịch viêm phổi lạ hiện nay. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng đã có một loại virus corona mới.

Trước đó, Sở Y tế thành phố Vũ Hán cho biết bệnh dịch viêm phổi bùng phát từ ngày 12-29/12/2019.

Theo thông tin từ Cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế và Hệ thống giám sát dịch bệnh Việt Nam, tính đến ngày 6/1, tại Trung Quốc đã ghi nhận 59 trường hợp mắc bệnh viêm phổi lạ tại cả tỉnh thành như thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Hiện có 7/59 bệnh nhân bị ốm nặng nhưng chưa có trường hợp nào tử vong. Trong số này cũng có 8 người đã được xuất viện. Tất cả bệnh nhân được điều trị trong khu vực cách ly. Hiện, cơ quan chức năng Trung Quốc cho hay chưa xác định được chứng cứ về việc bệnh có khả năng lây nhiễm từ người sang người.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại nước láng giền Trung Quốc, ngày 7/1, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế Việt Nam vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh xâm nhập. Đặc biệt, tăng cường việc giám sát dịch bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu, cơ sở y tế, cộng đồng thông qua hệ thống giám sát thường xuyên và giám sát dựa vào sự kiện (EBS).

